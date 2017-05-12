Şampiyonluk turu atacağız
Boluspor maçını kazanırsa 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselecek Malatyaspor'da Sportif Direktör Ali Ravcı, kazanıp, Malatya'da şampiyonluk turunu atmak istediklerini söyledi. Ravcı, "Duygusal anlamda da önemli bir karşılaşma çünkü artık yeni stadımıza geçeceğiz. İnşallah o tarihi çok güzel bir şekilde kapatırız" dedi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
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