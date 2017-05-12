 Şampiyonluk turu atacağız – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Şampiyonluk turu atacağız

    Şampiyonluk turu atacağız
    Boluspor maçını kazanırsa 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselecek Malatyaspor'da Sportif Direktör , kazanıp, Malatya'da şampiyonluk turunu atmak istediklerini söyledi. Ravcı, "Duygusal anlamda da önemli bir karşılaşma çünkü artık yeni stadımıza geçeceğiz. İnşallah o tarihi çok güzel bir şekilde kapatırız" dedi.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:57
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