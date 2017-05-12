 Göztepe’de soğuk rüzgarlar – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    ’de soğuk rüzgarlar

    Göztepe’de soğuk rüzgarlar
    Play-off'u kovalayan 'de, kritik Samsun maçı öncesi Başkan Mehmet Sepil'le Yılmaz Vural arasında gerilim yükseldi. Takıma bir dizi yasak getiren Başkan Sepil'in, yasağa rağmen tesislere ziyaretçi getiren ve basına demeç veren Vural'a tepki gösterdiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının Sepil'den özür dilediği belirtildi.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:12
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