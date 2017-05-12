Göztepe’de soğuk rüzgarlar
Play-off'u kovalayan Göztepe'de, kritik Samsun maçı öncesi Başkan Mehmet Sepil'le Yılmaz Vural arasında gerilim yükseldi. Takıma bir dizi yasak getiren Başkan Sepil'in, yasağa rağmen tesislere ziyaretçi getiren ve basına demeç veren Vural'a tepki gösterdiği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının Sepil'den özür dilediği belirtildi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Göztepe’de soğuk rüzgarlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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