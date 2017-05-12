Evkur Yeni Malatyaspor’a Ulusal Kulüp Lisansı
TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirli kriterleri yerine getiren kulüplere verilen Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı.
TFF 1. Lig'de Altınordu, Elazığspor, Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin almaya hak kazandığı Ulusal Lisans, kulüplerin kurumsallaşma, UEFA ve TFF standartlarını yakalamak anlamı taşıyor.
TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterleri yönünden inceledi ve 2017-2018 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.
TFF 1. Lig'den Giresunspor UEFA Lisansı almaya hak kazanırken, Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 56 kulübün dosyaları üzerinde yapılan incelemeleri de sonuçlandı. Spor Toto Süper Lig'den Kardemir Karabükspor, TFF 1. Lig'den Altınordu, Elazığspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Spor Toto 2. Lig'den İstanbulspor, Hacettepespor, Kahramanmaraş, Keçiörengücü, Kırklarelispor ve Konya Anadolu Selçukspor kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı. Buna göre; 12 Kulüp UEFA Lisansı, 11 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, kalan 49 kulübe kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ile 60 gün arasında ek süre tanıdı.
TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterleri yönünden inceledi ve 2017-2018 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.
TFF 1. Lig'den Giresunspor UEFA Lisansı almaya hak kazanırken, Ulusal Kulüp Lisans başvurusunda bulunan 56 kulübün dosyaları üzerinde yapılan incelemeleri de sonuçlandı. Spor Toto Süper Lig'den Kardemir Karabükspor, TFF 1. Lig'den Altınordu, Elazığspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Spor Toto 2. Lig'den İstanbulspor, Hacettepespor, Kahramanmaraş, Keçiörengücü, Kırklarelispor ve Konya Anadolu Selçukspor kulüpleri Ulusal Lisans almaya hak kazandı. Buna göre; 12 Kulüp UEFA Lisansı, 11 Kulüp ise Ulusal Lisans almaya hak kazandı. TFF Kulüp Lisans Kurulu, kalan 49 kulübe kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 ile 60 gün arasında ek süre tanıdı.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tahkim Kurulu'ndan Talisca kararı!
Toplam 24
Yorum
doğan fb maclarında iddası olmyanlar ölüm kalım meselesi gibi oynarlardı. sebep? sevmezlerdi fb. sen bu yolda devam et aynı şeyi yaşarsınız.
- Tahkim Kurulu'ndan Talisca kararı!
Toplam 24
Yorum
necati yazıklar olsunki Türk futbolu sizin gibi hak yiyenlerle dolu
- Küfür serbest mi?
Toplam 27
Yorum
AKB SN BAŞKAN TALİSCA O HAREKETİ SENİN İFADENLE "1 SANİYE DE" SANA GÖSTERSE BÖYLE OLUMLU MU KARŞILARSIN
Evkur Yeni Malatyaspor’a Ulusal Kulüp Lisansı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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