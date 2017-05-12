Denizlispor hedef büyüttü
Denizli'de yeni başkan Mustafa Üstek mazbatasını aldı, iç transferde düğmeye bastı. Kontratı biten 15 oyuncuyla da anlaşmak istediklerini belirten yönetici Ali Fırat, "Transfer yasağı nedeniyle iç transferde fire istemiyoruz. Çünkü gelecek yıl hedef Süper Lig" dedi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
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Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Denizlispor hedef büyüttü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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