 Denizlispor hedef büyüttü – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Denizlispor hedef büyüttü

    Denizlispor hedef büyüttü
    Denizli'de yeni başkan mazbatasını aldı, iç transferde düğmeye bastı. Kontratı biten 15 oyuncuyla da anlaşmak istediklerini belirten yönetici Ali Fırat, "Transfer yasağı nedeniyle iç transferde fire istemiyoruz. Çünkü gelecek yıl hedef Süper Lig" dedi.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:55
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