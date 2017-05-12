Balıkesirspor'da Bekamenga ile yollar ayrıldı
TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da forma giyen Kamerunlu golcü Christian Bekamenga, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Balıkesirspor Futbol Şube Sorulusu Harun Atabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün maddi sıkıntı içinde olduğunu söyledi.
Bekamenga ile salı günü görüştüğünü belirten Atabay, "Bekamenga, sıkıntılarını aktardı ve alacaklarını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetti. Para bulduğumuz takdirde ödeme yapacağız." dedi.
Kırmızı-beyazlılara sezon başında Fransa'nın Troyes takımından dahil olan Bekamenga, Balıkesirspor forması ile çıktığı 28 lig maçında 14 gol atmıştı.
Öte yandan, 14 Mayıs Pazar günü deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak Balıkesirspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:15
- Küfür serbest mi?
Toplam 42
Yorum
ömer te. Rol model olacakmış.kimle şenol ve taliscayla sevsinler modelini..
- ''Başkan engelini aşabilseydim...''
Toplam 8
Yorum
ömer te. Aynı dertten bizde muzdaribiz sevgili hocam.biz 20 yıldır beklıyoruz ama adam yapıştı koltuğa..klübün mali yapısı sıfır .stat boş adam yüzsü
- ''Bu nasıl Galatasaraylılık''
Toplam 8
Yorum
öğretici esas sana sormak lazım bu nasıl Galatasaraylılık diye ! dursun artık duramayasın ! içinde 1 gram GS sevgisi varsa hemen istifa edersin !
Balıkesirspor'da Bekamenga ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.