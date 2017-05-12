Balıkesirspor'da Bekamenga ayrıldı
Türkiye 1'inci Ligi takımı Balıkesirspor'da bir süredir alacakları nedeniyle sorunlar yaşayan Christian Bekamenga, sözleşmesini feshederek Fransa'ya gitti.
Kamerunlu forvet oyuncusunun alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtarname gönderdiği, parası ödenmeyince bir süre bekleyip, 10 Mayıs'ta menajeri aracılığıyla sözleşmesini feshettiği bildirildi. Kırmızı beyazlı yönetimin golcü futbolcu ile Türkiye'den ayrılmadan önce oturup, konuştuğu ve FIFA'ya başvurmadan parayı ödemek için bir orta yol bulmak için süre istediği öğrenildi.
Balıkesirspor, sezon başında Fransız 2'nci Lig kulüplerinden Troyes'ten transfer ettiği Bekamenga ile 2 yıllık sözleşme imzalamış, özellikle ilk yarıda sergilediği performansla alkışlanan Kamerunlu golcü, kulüpte yaşanan mali sorunlar yüzünden ikinci yarıda düşüşe geçmişti. Gol sonrası sevinç taklalarıyla tanınan Bekamenga, Sivasspor deplasmanında fileleri sarstıktan sonra Nusret'in tuzlama hareketini yaptığı için sarı kart görmesiyle gündem olmuştu. 28 maçta forma giyen ve 14 gol atan futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2018'de sona erecekti.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:20
- Bu nasıl adalet!
Toplam 16
Yorum
Bu nasıl adalet!. bazı takımların oyuncuları sahada yapıyor sahada cezasını almıyor sonradan gündeme gelirse istedikleri kadar ceza veriyorlar.
- Tudor ile devam edeceğiz
Toplam 16
Yorum
Martin Duraun adamdır 1 yıl daha sabredin emin olun uefa kupasını bu ülkeye getirecek IMPARATUDOR
- Talisca’ya 1 maç ceza!
Toplam 22
Yorum
Talisca’ya 1 maç ceza!. bazı takımların oyuncuları sahada yapıyor sahada cezasını almıyor sonradan gündeme gelirse istedikleri kadar ceza veriyorlar.
Balıkesirspor'da Bekamenga ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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