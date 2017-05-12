 Balıkesirspor'da Bekamenga ayrıldı – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mayıs 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Balıkesirspor'da ayrıldı

    Balıkesirspor'da Bekamenga ayrıldı

    Türkiye 1'inci Ligi takımı Balıkesirspor'da bir süredir alacakları nedeniyle sorunlar yaşayan Christian , sözleşmesini feshederek Fransa'ya gitti.

    Kamerunlu forvet oyuncusunun alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtarname gönderdiği, parası ödenmeyince bir süre bekleyip, 10 Mayıs'ta menajeri aracılığıyla sözleşmesini feshettiği bildirildi. Kırmızı beyazlı yönetimin golcü futbolcu ile Türkiye'den ayrılmadan önce oturup, konuştuğu ve FIFA'ya başvurmadan parayı ödemek için bir orta yol bulmak için süre istediği öğrenildi.

    Balıkesirspor, sezon başında Fransız 2'nci Lig kulüplerinden Troyes'ten transfer ettiği ile 2 yıllık sözleşme imzalamış, özellikle ilk yarıda sergilediği performansla alkışlanan Kamerunlu golcü, kulüpte yaşanan mali sorunlar yüzünden ikinci yarıda düşüşe geçmişti. Gol sonrası sevinç taklalarıyla tanınan Bekamenga, Sivasspor deplasmanında fileleri sarstıktan sonra Nusret'in tuzlama hareketini yaptığı için sarı kart görmesiyle gündem olmuştu. 28 maçta forma giyen ve 14 gol atan futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2018'de sona erecekti.

    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Balıkesirspor'da Bekamenga ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.