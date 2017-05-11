Yeni Malatya 31 yıllık hayaline çok yakın

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan sarı-siyahlı takım, 2009-2010 sezonunda 3. Lig Klasman Grubu'nda play-off müsabakaları sonucunda 2. Lig'e yükseldi. Şu an amatör ligde mücadele eden Malatyaspor'un sorunlarla boğuşması ve borç batağında olması nedeniyle Malatya futbolunun yeni umudu oldu. Sarı-siyahlı kulübün adı 2010'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Yeni Malatyaspor olarak değiştirildi.

Malatya temsilcisi, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 sezonlarında 2. Lig'de yer aldı. 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası'nda gruplara kalan sarı-siyahlı takım, Malatya İnönü Stadı'nda ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, adından söz ettirdi.

2014-2015 sezonunda 2. Lig Beyaz Grubu 66 puanla lider tamamlayan Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'de ise 2. sezonunda Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya çok yaklaştı. Malatya ekibi, ligde 32. haftayı 60 puanla 3. sıradaki Eskişehirspor'un 5 puan önünde lider kapattı.

Ligin 33. haftasında 14 Mayıs Pazar günü Boluspor'u ağırlayacak sarı-siyahlı ekip, son hafta Sivasspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor, bu iki karşılaşmadan 2 puan alırsa diğer sonuçlara bakmaksızın 31 yıllık tarihinde ilk kez adını Süper Lig'e yazdıracak.



23 hafta lider kaldı

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'de geride kalan 32 haftanın 23'ünü lider tamamladı.

İyi başladığı ligin 3. haftasında liderliği alan sarı-siyahlı takım, koltuğunu 5. hafta Göztepe'ye kaptırdı. Altıncı haftada tekrar zirve devralan Malatya temsilcisi, 8 hafta liderliği kimseye kaptırmadı. Ligin 11. haftasından sonra düşüşe geçen Evkur Yeni Malatyaspor, 6 hafta zirveyi geriden takip etti. Ligin 20. haftasında yeniden zirveye çıkan İrfan Buz'un öğrencileri, 13 haftadır liderlik koltuğunda oturuyor.

Evkur Yeni Malatyaspor haricinde Boluspor, Göztepe ve Eskişehirspor üçer hafta liderlik yaptı.

Sarı-siyahlı takım, bu sezon ligde yaptığı 32 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Rakip fileleri 46 kez havalandıran Doğu Anadolu temsilcisi, kalesindeki 35 gole engel olamadı.



Malatya, 11 yıldır Süper Lig'e hasret

En son 2005-2006 sezonunda Malatyaspor ile Süper Lig heyecanını yaşayan Malatya, bu özlemini 11 yıl sonra kentin başka bir takımıyla gidermeyi istiyor.

1966 yılında Malatya amatör takımları Adafıspor, Hürriyet Gençlik, Coşkunspor ve Akınspor'un birleşmesiyle kurulan Malatyaspor, 1987-88 sezonunda kendi sahasında Galatasaray'ı 3-1, Beşiktaş'ı 5-3, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek, sahasında üç büyükleri bir sezonda yenen iki Anadolu takımından olmayı başardı.

Malatyaspor, 2002-2003 sezonunda 52 puanla ligi 5'nci sırada tamamlayarak Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etti. İsviçre'nin Basel ekibine Malatya'da oynanan karşılaşma 2-0 yenilen sarı kırmızılılar, ikinci maçta rakibini İsviçre'de 2-1 yenmesine karşın elendi. 2005-2006 sezonunda 36 puanla 16'ncı sırada yer alan ve Süper Lig'e veda eden Malatyaspor, şansızlıkların bir türlü peşini bırakmaması sebebiyle TFF 1. Lig'de de tutunamadı. 2. Lig'de geçirdiği sıkıntılı süreç ve maddi problemler nedeniyle 3. Lig'e düşen Malatyaspor, 3. Lig'de de kalamadı.

Sarı-kırmızılı takım yaşadığı şansızlıkların pençesinden kurtulmayı başaramazken, Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) geçmiş borçların sıkıntısını yakından hissetti. BAL 4. Grup'ta mücadele eden sarı-kırmızılı takım, bir dönem takımda forma giyen Çek futbolcu Jiri Masek'in 59 bin avroluk alacağı nedeniyle UEFA kararıyla küme düşürüldü. BAL serüveni kısa süren Malatyaspor, 2012-2013 futbol sezonundan bu yana Malatya amatör küme futbol liglerinde mücadele ediyor.



Ali Ravcı: "Süper Lig'e yükseleceğiz"

TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak bugünlere gelebilmek için büyük mücadeleler verdiklerini söyledi.

Ravcı, şampiyonluk hedefiyle başladıkları ligde şu an lider konumda bulunduklarını anımsatarak, Süper Lig hedefine ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Süper Lig hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini anlatan Ravcı, "Önümüzde hayati derecede önemli bir karşılaşma var. Sahamızda Boluspor ile tarihsel öneme sahip bir maç oynayacağız. Boluspor maçından galibiyetle ayrılıp Süper Lig'e yükseleceğiz. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Ravcı, takımın başarısında malzemecisinden masörüne kadar herkesin büyük katkısı bulunduğunu da sözlerine ekledi.