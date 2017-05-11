Göztepe'de yasak krizi
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de, pazar günü Bornova Stadı'nda oynanacak Samsunspor maçı öncesi Başkan Mehmet Sepil veTeknik Direktör Yılmaz Vural arasında soğuk rüzgarlar esiyor.
Son iki haftaya girerken teknik ekibe ve futbolculara bir dizi yasak getiren Başkan Sepil'in, talimatlara uymayan Vural'a tepki gösterdiği iddia edildi. Tecrübeli teknik adamın, yasağa rağmen Adnan Süvari Tesisleri'ne ziyaretçi almasıyla başlayan gerginlik, basına izinsiz demeç vermesiyle iyice tırmandı. Mehmet Sepil'in bu gelişmelerin ardından telefonla aradığı Yılmaz Vural'ı sert bir dille uyardığı, başkanın sert çıkışı karşısında Vural'ın büyük üzüntü yaşadığı ve başkandan özür dilediği belirtildi.
Başkan Sepil, yaptığı açıklamada kulübün koyduğu kurallara kendisi dahi herkesin uymak zorunda olduğunu söyledi. Play off'a kalabilmek adına önlerinde 2 final maçının olduğunu ifade eden Sepil, "Burada herkes tamamen futbola odaklanacak. Sorun sadece hocayla ilgili değil, bundan sonra kulüpteki herkes talimatlara uyacak. Aksi davranışta bulunanlar sonuçlarına katlanacak. Ben Yılmaz Vural'la gereken görüşmeleri yaptım ve onu bir kez daha uyardım" diye konuştu.
Yılmaz Vural ise tesislere gelen ziyaretçinin çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Kendisini uzun zamandır görmüyordum, ziyaretime geldi. Basına ise hiçbir açıklama yapmadım. Tamamen söylemediğim şeyler yazılmış" diye konuştu.
- 11 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:07
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Yorum
misafir Bütün cümleler büyük harf ile başlar.
- Buruk, Cikalleshi’yi istiyor
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Yorum
türkay İnsan psikolojisi ne kadar ilginç .tolunay hoca ile gol yememeye oynayan takım gol rekoru kıracak nerdeyse.osmanlı karşısındada sürdirek fav
- N’Doye’u yakaladı
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Yorum
Federal61 Ayrıca takıma iki penalti kazandırdı hatta son maçta direkten dönen topuda penalti oldu yani uc penalti kazandırdı daha ne yapsin adam
Göztepe'de yasak krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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