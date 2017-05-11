Giresunspor'un gözü Süper Lig'de

Bozbağ, Giresunspor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, görev aldığı günden bu yana hep üstüne koyarak ilerlediklerini söyledi.

Sezonun bitimine iki hafta kaldığına işaret eden Mustafa Bozbağ, uzun süredir ilk kez Giresunspor'un Süper Lig'e bu kadar çok yaklaştığını kaydetti.

Bozbağ, futbolcuların da bunun bilincinde olduğunu aktararak, "Futbolculara hep şunu söyledim, bu şehrin bir özlemi var, bunu beraber sonlandıracağız. Pazar günü de bunun birinci ayağı olan Denizlispor maçını da inşallah güzel bitireceğiz. Sonra Büyükşehir Gaziantepspor maçı var." diye konuştu.

Ligde ilk 6 içerisindeki takımların büyük bir yarış içerisinde olduğunu dile getiren Bozbağ, şöyle devam etti:

"Takımın performansı, futbolcuların formları farklı olabiliyor. Diğer takımlar da böyle, bugün lig lideri, lig sonuncusundan beş yiyebiliyor, herkesin 'çıktı' dediği Eskişehirspor puan kaybedebiliyor. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Kimseden korkmuyoruz. Çıkıp aslanlar gibi gücümüz yettiği kadar oynayacağız. Süper Lig'in en büyük adayı Giresunspor'dur."

Bozbağ, pazar günü tarihi bir maç oynayacaklarını vurgulayarak, "Böyle maçlar her zaman oynanmıyor, onun için taraftarı sahaya bekliyoruz. Küme düşme maçlarında diğer takımlar stadı dolduruyor ama biz şampiyonluğa oynuyoruz. Şampiyon olup, bu memleketin insanlarını tekrar sokağa dökmek inşallah bize nasip olur." ifadelerini kullandı.

Giresunspor'un UEFA lisansı adaylığının da kabul edildiğini belirten Bozbağ, UEFA lisansının kulüp tarihinde ilk olacağını kaydetti.