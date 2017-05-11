 Denizli’den Eskişehir’e söz – Fotomaç – 11 Mayıs 2017
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    11 Mayıs 2017, Perşembe
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    Denizli’den Eskişehir’e söz

    Denizli’den Eskişehir’e söz
    Denizlispor yenilgisiyle büyük bir fırsatı tepen 'da teknik direktör , düşündüğü hedeflere ulaşmadan ayrılma niyetinin olmadığını söyleyerek şöyle konuştu: Öyle ya da böyle ilk gün ne söylediysem o sözümüz mutlaka gerçekleşecek. Eskişehirspor'da düşündüğümüz hedefleri bulmadan buradan ayrılma niyetim yok. Şartlar bizi play-off'a götürürse oradan da çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
    1. 11 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:15
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