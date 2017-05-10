TFF yanıyor!
Yeni Malatyaspor ve Sivas, bu hafta kazanması halinde Süper Lig'e çıkacak. Play-Off için de yarış kızışacak. Düşme hattında ise son 90 dakikaya kadar heyecan yaşanacak.
HER YER KARIŞTI!
Bitime 2 hafta kala Giresunspor, Boluspor ve Göztepe ipleri elinde tutarken; Ümraniyespor ve Altınordu, bu 3 takımın puan kaybetmesini bekleyecek ve ilk 6 mücadelesi verecek. Mersin İdmanyurdu'nun ligden düşmesi kesinleşirken, 7 takım lige veda edecek son iki ekip arasına girmemek için tüm kozlarını oynayacak.
LİDER'E UYARI
Bitime 2 hafta kala 2 puan farkla zirvede yer Yeni Malatya'da söz başkanın... "Şampiyon olmuşuz gibi davranmayalım" diyen Adil Gevrek, "Bitmiş bir şey yok. Biz sadece avantaj yakaladık. Kimse 'Şampiyon olduk' demesin" ifadelerini kullandı.
MAÇLAR AYNI GÜN AYNI SAAT
Kulüplerin başvurusunun ardından Futbol Federasyonu, 1. Lig'deki son iki hafta maçlarıyla ilgili kararını açıkladı. Federasyon, 33. hafta karşılaşmalarının 14 Mayıs Pazar saat 17.00'de, 34. hafta maçlarının ise 20 Mayıs Cumartesi saat 18.30'da oynanacağı belirtildi.
- 10 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:56
- G.Saray'dan flaş karar!
Toplam 3
Yorum
HIRSIZ OZBEKLER MELO, AMRABAT,BURAK, TELES,EMRE GIBI OYUNCULARI VE SAMPIYON 3 KUPA GETIREN TEKNIK HEYETI OYUNCULARMI KOVDU? HORTUMLUMAYA PARA LAZIM OLDU?
- "G.Saraylıları mutlu edecek..."
Toplam 8
Yorum
GS DAKİ ÇETE FUTBOLCULAR VE BAZI AJANLAR. GS İÇİN OYNAMAYAN FUTBOLCUYU HALA KADRODA TUTUYORSUNUZ.GS DAKİ ÇETE YÜZÜNDEN HOCA GÖREV YAPAMIYOR. SANKİ GS YIN PATRONU TUDOR HOCA DEĞİL.
- G.Saray'da yeni dönem!
Toplam 5
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FUTBOL USA GS'YIN SIMDIKI PATRONLARI HORTUMCULAR (OZBEK KARDESLER)
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