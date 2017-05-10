 TFF yanıyor! – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    TFF yanıyor!

    TFF yanıyor!

    Yeni Malatyaspor ve Sivas, bu hafta kazanması halinde Süper Lig'e çıkacak. Play-Off için de yarış kızışacak. Düşme hattında ise son 90 dakikaya kadar heyecan yaşanacak.

    'de son iki haftaya girilirken heyecan kızıştı. Süper Lig'e yükselmek için 8 takımın mücadelesi sürerken, ilk iki sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor ile Sivasspor, bu hafta kazanması halinde hedefine ulaşacak. İlk ikiyi hedefleyen Eskişehirspor ise bu takımların kaybını bekleyecek. 4 takımdan birinin Süper Lig'e çıkacağı Play-Off'ta ise büyük heyecan yaşanacak.

    HER YER KARIŞTI!
    Bitime 2 hafta kala Giresunspor, Boluspor ve Göztepe ipleri elinde tutarken; Ümraniyespor ve Altınordu, bu 3 takımın puan kaybetmesini bekleyecek ve ilk 6 mücadelesi verecek. Mersin İdmanyurdu'nun ligden düşmesi kesinleşirken, 7 takım lige veda edecek son iki ekip arasına girmemek için tüm kozlarını oynayacak.

    LİDER'E UYARI
    Bitime 2 hafta kala 2 puan farkla zirvede yer Yeni Malatya'da söz başkanın... "Şampiyon olmuşuz gibi davranmayalım" diyen Adil Gevrek, "Bitmiş bir şey yok. Biz sadece avantaj yakaladık. Kimse 'Şampiyon olduk' demesin" ifadelerini kullandı.

    MAÇLAR AYNI GÜN AYNI SAAT
    Kulüplerin başvurusunun ardından Futbol Federasyonu, 1. Lig'deki son iki hafta maçlarıyla ilgili kararını açıkladı. Federasyon, 33. hafta karşılaşmalarının 14 Mayıs Pazar saat 17.00'de, 34. hafta maçlarının ise 20 Mayıs Cumartesi saat 18.30'da oynanacağı belirtildi.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:56
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