 Sivasspor 50 yaşında – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    50 yaşında

    Sivasspor 50 yaşında
    Süper Lig'e adını yazdırmak için gün sayan için dün özel bir gündü. 9 Mayıs 1967'de kurulan kırmızı-beyazlılar, 50. yaşını kutladı. Kulübün resmi sitesinde de, "Sivasspor Türk futboluna katkısı ile her zaman adından sıkça söz ettirecektir" ifadeleri kullanıldı.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:34
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