Mustada Denizli'den Süper Lig sözü

Vali Hanefi Demirkol Tesisi'nde basın toplantısı düzenleyen Mustafa Denizli, geçen hafta Denizlispor deplasmanında kaybettikleri 3 puanla önemli bir avantajı kullanamadıklarını söyledi. Mustafa Denizli, Süper Lig hedeflerinin devam ettiğini ifade ederken şöyle devam etti:

"Eskişehirspor'a geldiğim gün başkanımızla birlikte bir basın toplantısı yaptık. Geliş nedenimi, geliş hedefimi paylaştık. O günden bugüne kadar yaklaşık 3 aydan fazla süre geçti. Geçen haftaya kadar kendi kaderimizi kendimiz çizecek pozisyonumuz vardı. Denizlispor maçıyla bu avantajı kullanamadık. Bütün bunlar bizi hedefimizden şaşırttı mı? Asla. Eskişehirspor camiası şunu çok iyi bilmeli; bu hafta sonu ne yaşanırsa yaşansın, öyle ya da böyle, burada ilk gün ne söylediysek mutlaka gerçekleşecek."

Eskişehir'e isteyerek geldiğini, hedeflerini gerçekleşmeden de ayrılmayacağını vurgulayan Mustafa Denizli, şunları söyledi:

"Eskişehir'de çalışmak benim için çok farklı. Bu profesyonel değil, gönüllü bir çalışma. Hayatımdaki ender çalışmalardan biri. Severek buraya geldim. Eskişehir'den hedeflerimi bulmadan ayrılmam. Bu aylar mı olur, yıllar mı olur bilemem. Düşündüğümüz her şeyi bu takımla gerçekleştireceğiz. Bu hafta kendi sahamızdaki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ardından deplasmanda oynayacağımız Altınordu maçlarını bekleyeceğiz. Eğer şartlar bizi play off'a götürecekse, oradan da çıkacağımıza hiçbir Eskişehirli'nin şüphesi olmasın. Hedefleri bulmadan bu masadan kalkmayacağım."

Mustafa Denizli, daha sonra futbolcularından Kamil Ahmet, Akaminko ve Dorukan'ın sakatlıkları olduğunu belirtti, ""Hafta sonuna yetişirler mi bilemiyorum. Tam hazır olmadan görev vermem" dedi.