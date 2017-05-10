 Es Es tek yürek – Fotomaç – 10 Mayıs 2017
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    10 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Es Es tek yürek

    Es Es tek yürek
    Denizlispor yenilgisiyle ağır yara alan , Gaziantep Belediyespor maçı öncesi tek yürek. Kırmızı-siyahlıların genel sekreteri Erdal Şahbaz, Süper Lig hedeflerinin devam ettiğini belirtip, "Buna gücümüz ve inancımız tamdır. Süper Lig'e çıkacağız" açıklamasında bulundu.
    1. 10 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:35
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