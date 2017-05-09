TFF 1. Lig'de maçlar aynı gün aynı saatte

TFF 1. Lig'de birçok kulübün federasyona başvurup maçların aynı gün ve aynı saatte oynanması talebi doğrultusunda maç programı yeniden açıklandı.

33. hafta karşılaşmaları 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de, 34. hafta maçları ise 20 Mayıs Cumartesi saat 18.30'da oynanacak.



Adana Demirspor ve Şanlıurfaspor gibi birçok kulübün talebi doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig karşılaşmalarının programını yeniden yapılandırdı. Bu hafta sonu oynanacak olan 33. hafta karşılaşmaları 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de, son hafta mücadeleleri ise 20 Mayıs Cumartesi saat 18.30'da oynanacak.



TFF 1. Lig'de 33 ve 34. hafta programları şu şekilde

33. hafta 14 Mayıs Pazar Saat 17.00

Elazığspor-Balıkesirspor

Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor

Manisaspor-Şanlıurfaspor

Adana Demirspor-Sivasspor

Bandırmaspor-Mersin İdman Yurdu

Ümraniyespor-Altınordu

Giresunspor-Denizlispor

Göztepe-Samsunspor

Eskişehirspor-Gaziantep Bld.



34. hafta 20 Mayıs Cumartesi Saat 18.30

Boluspor-Manisaspor

Gaziantep Bld.-Giresunspor

Şanlıurfaspor-Elazığspor

Mersin İdman Yurdu-Adana Demirspor

Samsunspor-Bandırmaspor

Denizlispor-Göztepe

Altınordu-Eskişehirspor

Balıkesirspor-Ümraniyespor

Sivasspor-Yeni Malatyaspor