 TFF 1. Lig'de maçlar aynı gün aynı saatte – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    TFF 1. Lig'de maçlar aynı gün aynı saatte

    TFF 1. Lig'de maçlar aynı gün aynı saatte

    TFF 1. Lig'de birçok kulübün federasyona başvurup maçların aynı gün ve aynı saatte oynanması talebi doğrultusunda maç programı yeniden açıklandı.

    33. hafta karşılaşmaları 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de, 34. hafta maçları ise 20 Mayıs Cumartesi saat 18.30'da oynanacak.

    Adana Demirspor ve Şanlıurfaspor gibi birçok kulübün talebi doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig karşılaşmalarının programını yeniden yapılandırdı. Bu hafta sonu oynanacak olan 33. hafta karşılaşmaları 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de, son hafta mücadeleleri ise 20 Mayıs Cumartesi saat 18.30'da oynanacak.

    TFF 1. Lig'de 33 ve 34. hafta programları şu şekilde
    33. hafta 14 Mayıs Pazar Saat 17.00
    Elazığspor-Balıkesirspor
    Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor
    Manisaspor-Şanlıurfaspor
    Adana Demirspor-Sivasspor
    Bandırmaspor-Mersin İdman Yurdu
    Ümraniyespor-Altınordu
    Giresunspor-Denizlispor
    Göztepe-Samsunspor
    Eskişehirspor-Gaziantep Bld.

    34. hafta 20 Mayıs Cumartesi Saat 18.30
    Boluspor-Manisaspor
    Gaziantep Bld.-Giresunspor
    Şanlıurfaspor-Elazığspor
    Mersin İdman Yurdu-Adana Demirspor
    Samsunspor-Bandırmaspor
    Denizlispor-Göztepe
    Altınordu-Eskişehirspor
    Balıkesirspor-Ümraniyespor
    Sivasspor-Yeni Malatyaspor
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:37
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    TFF 1. Lig'de maçlar aynı gün aynı saatte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.