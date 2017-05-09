 Manisaspor nefes aldı – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    nefes aldı

    Manisaspor nefes aldı
    'de tehlike hattından uzaklaşmak isteyen , 'u deplasmanda 2-1 yenerek rahat bir nefes aldı. Rakibini deplasmanda Perovic ve Erman Bulucu'nun golleriyle yenen Manisaspor, iki haftalık yenilginin ardından yeniden galibiyetle tanıştı. Ev sahibi Balıkesir'in tek sayısını Abdulkadir attı. Manisaspor puanını 36'ya yükseltti.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:44
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