Manisaspor nefes aldı
TFF 1. Lig'de tehlike hattından uzaklaşmak isteyen Manisaspor, Balıkesirspor'u deplasmanda 2-1 yenerek rahat bir nefes aldı. Rakibini deplasmanda Perovic ve Erman Bulucu'nun golleriyle yenen Manisaspor, iki haftalık yenilginin ardından yeniden galibiyetle tanıştı. Ev sahibi Balıkesir'in tek sayısını Abdulkadir attı. Manisaspor puanını 36'ya yükseltti.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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