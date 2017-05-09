 Malatya’dan dev adım – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    Malatya’dan dev adım

    Malatya’dan dev adım

    Son dönemde aldığı sonuçlarla taraftarını üzen , 1-0 geri düştüğü maçta Adana Demir’i, Yiğitcan ve İrfan’ın golleriyle yenip Süper Lig kapısını araladı.

    'de 32. haftanın kapanış maçında , deplasmanda karşılaştğı Adana Demirspor'u 2-1 yendi. Geçen hafta Bandırma önünde aldığı 5-0'lık yenilgiyle taraftarını şok eden Yeni Malatya, böylece kendini affettirdi. Adana Demir, 48'de Pote'nin attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

    BOLUSPOR'U YENERSE...
    Bu gole 52'de Yiğitcan Erdoğan ile yanıt veren sarı-siyahlılar, 73'te İrfan Başaran'ın penaltı golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Böylece puanını 60'a yükselten Doğu ekibi, haftaya Boluspor'u mağlup ederse Spor Toto Süper Lig biletini cebine koyacak.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:40
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