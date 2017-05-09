Malatya’dan dev adım
Son dönemde aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Yeni Malatyaspor, 1-0 geri düştüğü maçta Adana Demir’i, Yiğitcan ve İrfan’ın golleriyle yenip Süper Lig kapısını araladı.
TFF 1. Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştğı Adana Demirspor'u 2-1 yendi. Geçen hafta Bandırma önünde aldığı 5-0'lık yenilgiyle taraftarını şok eden Yeni Malatya, böylece kendini affettirdi. Adana Demir, 48'de Pote'nin attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
BOLUSPOR'U YENERSE...
Bu gole 52'de Yiğitcan Erdoğan ile yanıt veren sarı-siyahlılar, 73'te İrfan Başaran'ın penaltı golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Böylece puanını 60'a yükselten Doğu ekibi, haftaya Boluspor'u mağlup ederse Spor Toto Süper Lig biletini cebine koyacak.
BOLUSPOR'U YENERSE...
Bu gole 52'de Yiğitcan Erdoğan ile yanıt veren sarı-siyahlılar, 73'te İrfan Başaran'ın penaltı golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Böylece puanını 60'a yükselten Doğu ekibi, haftaya Boluspor'u mağlup ederse Spor Toto Süper Lig biletini cebine koyacak.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
Toplam 49
Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
Toplam 2
Yorum
bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
Malatya’dan dev adım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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