 Göztepe’de buruk sevinç – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    ’de buruk sevinç

    Göztepe’de buruk sevinç

    Ligin 32. haftasına damga vuran takım 'ydi.

    4-0 öne geçtiği maçta Mersin İdmanyurdu'nu son dakika golüyle 6-5 yenen İzmir ekibinde buruk sevinç yaşanıyor. Başkan Mehmet Sepil, galibiyetin kendisini mutlu etmediğini kaydedip, "İlk yarısını 4-0 önde bitirdiğimiz maçın ikinci devresini zora soktuk. Mersin'den çok rahat bir galibiyetle dönmemiz gerekiyordu. Belki ilk kez bizim kazandığımız haftada Play-Off yarışındaki rakiplerimiz kaybetti. Ancak biz dramatik bir karşılaşma oynadık, mutsuzum. En ufak olumsuz duruma felaket senaryoları yazılıyor. Şahsi kaprisler yüzünden bizlere negatif enerji veriliyor. Bunları yapanlara izin vermeyeceğim. 2 maçımız kaldı. Halen şansımız sürerken, 'ye zarar verilmesine engel olacağım" açıklamasında bulundu.
    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:43
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