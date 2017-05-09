Göztepe’de buruk sevinç
Ligin 32. haftasına damga vuran takım Göztepe'ydi.
4-0 öne geçtiği maçta Mersin İdmanyurdu'nu son dakika golüyle 6-5 yenen İzmir ekibinde buruk sevinç yaşanıyor. Başkan Mehmet Sepil, galibiyetin kendisini mutlu etmediğini kaydedip, "İlk yarısını 4-0 önde bitirdiğimiz maçın ikinci devresini zora soktuk. Mersin'den çok rahat bir galibiyetle dönmemiz gerekiyordu. Belki ilk kez bizim kazandığımız haftada Play-Off yarışındaki rakiplerimiz kaybetti. Ancak biz dramatik bir karşılaşma oynadık, mutsuzum. En ufak olumsuz duruma felaket senaryoları yazılıyor. Şahsi kaprisler yüzünden bizlere negatif enerji veriliyor. Bunları yapanlara izin vermeyeceğim. 2 maçımız kaldı. Halen şansımız sürerken, Göztepe'ye zarar verilmesine engel olacağım" açıklamasında bulundu.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
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Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
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makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
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bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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