Altınordu fırsat tepti
Play-Off’u hedefleyen kırmızı-lacivertliler, taraftarı önünde Elazığspor ile berabere kaldı. Ev sahibi, bulduğu net gol fırsatlarını cömertçe harcadı, bir puanı razı oldu.
Bornova'da dün oynanan Altınordu-Elazığspor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı. Taraftarı önünde maça hızlı başlayan kırmızılacivertliler, birçok pozisyonu değerlendiremedi. Özellikle son dakikalarda net fırsatları cömertçe harcayan İzmir ekibi, ilk 6 yolunda yara aldı.Bu sonuçla puanını 47'ye çıkaran kırmızı-lacivertliler, 6'ncı Göztepe ile farkı 2'ye düşürdü.
GALİBİYETİ KAÇIRDIK
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Elazığspor karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. 90 dakikadan bir puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyleyen Eroğlu, "Son maça kadar ilk 6 şansımızı zorlayacağız" diye konuştu.
GALİBİYETİ KAÇIRDIK
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Elazığspor karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. 90 dakikadan bir puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyleyen Eroğlu, "Son maça kadar ilk 6 şansımızı zorlayacağız" diye konuştu.
- 09 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ağır fatura!
Toplam 11
Yorum
laf sinirli olmak adaletsizleğe tahammül edememek başka bişey; karşılığında eylemde bulunmak başka bişey,
- Beşiktaş taraftarına hareket!
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Yorum
makdeburger bu adamı çok seviyorum ya,adamın dibi...
- Karabükspor tek attı üç aldı
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bjkli Yanlış hoca tercihi yüzünden kaç yılın Süper Lig takımı küme düşüyor...Yazık ne yazık!
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