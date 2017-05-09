 Altınordu fırsat tepti – Fotomaç – 09 Mayıs 2017
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    09 Mayıs 2017, Salı
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    fırsat tepti

    Altınordu fırsat tepti

    Play-Off’u hedefleyen kırmızı-lacivertliler, taraftarı önünde ile berabere kaldı. Ev sahibi, bulduğu net gol fırsatlarını cömertçe harcadı, bir puanı razı oldu.

    Bornova'da dün oynanan Altınordu-Elazığspor karşılaşmasında gol sesi çıkmadı. Taraftarı önünde maça hızlı başlayan kırmızılacivertliler, birçok pozisyonu değerlendiremedi. Özellikle son dakikalarda net fırsatları cömertçe harcayan İzmir ekibi, ilk 6 yolunda yara aldı.Bu sonuçla puanını 47'ye çıkaran kırmızı-lacivertliler, 6'ncı Göztepe ile farkı 2'ye düşürdü.

    GALİBİYETİ KAÇIRDIK
    Teknik Direktörü , karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. 90 dakikadan bir puanla ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyleyen Eroğlu, "Son maça kadar ilk 6 şansımızı zorlayacağız" diye konuştu.

    1. 09 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:42
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