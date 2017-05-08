 Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u deplasmanda yıktı – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Yeni Malatyaspor, 'u deplasmanda yıktı

    Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u deplasmanda yıktı

    'in 32. haftasında , deplasmanda 'u 2-1 yendi.

    Maçın son dakikalarında taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Sedat Sözlü'yü istifaya davet etti. Taraftarlar, sahaya yabancı maddeler attı. Olaylara, çevik kuvvet müdahale etti.

    Stat: 5 Ocak Fatih Terim

    Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Mustafa Savranlar

    Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas, Alican Karadağ, Mehmet Taş, Oğuzhan Berber, Grbic (Dk. 69 Sercan Kaya), Berkay Samancı (Dk. 79 Leroy George), Servan Taştan, Mustafa Durak (Dk. 84 Waldison), Tiago, Pote

    Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Pereira, Azubuike, Sadık Çiftpınar (Dk. 34 Yiğitcan Erdoğan), Dialiba (Dk. 64 Amutu), Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran, İrfan Başaran (Dk. 83 Murat Yıldırım), Eren Tozlu

    Goller: Dk. 48 Pote (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 52 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 73 İrfan Başaran (Penaltıdan) ()

    Sarı kartlar: Dk. 26 Caner Arıcı, Dk. 50 Azubuike, Dk. 76 Amutu, Dk. 90+2 Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 50 Grbic, Dk. 65 Servan Taştan, Dk. 86 Alican Karadağ (Adana Demirspor)

    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:38
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