Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor'u deplasmanda yıktı
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yendi.
Maçın son dakikalarında Adana Demirspor taraftarları, yaptıkları tezahüratlarla kulüp başkanı Sedat Sözlü'yü istifaya davet etti. Taraftarlar, sahaya yabancı maddeler attı. Olaylara, çevik kuvvet müdahale etti.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Serkan Tokat, Yusuf Bozdoğan, Mustafa Savranlar
Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Göksu Alhas, Alican Karadağ, Mehmet Taş, Oğuzhan Berber, Grbic (Dk. 69 Sercan Kaya), Berkay Samancı (Dk. 79 Leroy George), Servan Taştan, Mustafa Durak (Dk. 84 Waldison), Tiago, Pote
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Pereira, Azubuike, Sadık Çiftpınar (Dk. 34 Yiğitcan Erdoğan), Dialiba (Dk. 64 Amutu), Murat Akça, Rahman Buğra Çağıran, İrfan Başaran (Dk. 83 Murat Yıldırım), Eren Tozlu
Goller: Dk. 48 Pote (Penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk. 52 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 73 İrfan Başaran (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Caner Arıcı, Dk. 50 Azubuike, Dk. 76 Amutu, Dk. 90+2 Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 50 Grbic, Dk. 65 Servan Taştan, Dk. 86 Alican Karadağ (Adana Demirspor)
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:38
- Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu!
Toplam 2
Yorum
SEYİRCİ OLMAKTAN UTANIYORUZ Bekleyelim bakalım itirazla kaç aya indirecekler !! Dövdüm, Salı yine gelip döveceğim diyen bir şahıs !! Kaç aya inecek göreceğiz. UTANIN
- Aziz Yıldırım'ın cezası belli oldu!
Toplam 2
Yorum
aslkanlı CEZAYA BAK.ÖNCE FEDARASYONUN GÖREVDEN ALINMASI LAZIM ÇÜNKÜ AZİZE ÇALIŞIYORLAR SEZO BİTMİŞ HİKAYE CEZA SONRADA AF EDERLER.YENİ SEZONA VERSNE
- Melo ile geliyor
Toplam 18
Yorum
deniz yap işlet sat gitsin bu takımı borç batağında yüzüyor.
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