Süper Lig aşkına
Yiğido, 32. dakikada David’in kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan, ligde kalma savaşı veren rakibi önünde 3 golle coştu. İkili averajda Eskişehirspor’a üstün olan kırmızıbeyazlılar gelecek hafta Adana Demirspor’u yenerse Süper Lig biletini alacak.
ADANA'DA FİNAL GİBİ MAÇ
Skor avantajını ve rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Sivas, 58. dakikada 3. golü de buldu. Soldan Gökhan'ın ceza alanına gönderdiği topu Bandırma savunmasında Fofana ters vuruşla kendi ağlarına gönderdi. Bitime 2 hafta kala büyük bir avantaj yakalayan Yiğido, Adana Demirspor deplasmanında kazanırsa, 1 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e geri dönecek.
'DEMİRSPOR'U YENİP BÜYÜK HEDEFE ULAŞMAK İSTİYORUZ'
Sivas Teknik Direktörü Samet Aybaba, zorlu yollardan buralara geldiklerini belirtti. Aybaba, "Sık aralıklı maçlar yaptık. Arada kupa maçı da oynadık. Oyuncularım stres konusunda problem yaşadı. Gece uyuyamayanlar var. Sabah kalkınca 'ne olacak diyenler' var ama ortada da bir hedef var. Demirspor maçını da kazanıp büyük hedefe ulaşmak istiyoruz" dedi.
ÜÇLÜ AVERAJDA ESKİŞEHİR VE SİVAS SÜPER LİG'DE, MALATYA PLAY-OFF'TA
TFF 1. Lig'de zirve yangın yerine döndü. Sivas, Y.Malatya ve Eskişehir arasında üçlü averaja kalınması halinde Sivas ve Eskişehir Süper Lig, Y.Malatya ise play-off yolunu tutacak. İkili averajda Sivas, Eskişehir'e üstün. Eskişehir de Y.Malatya'ya önde. Son hafta Sivas-Y.Malatya maçı iki takımın durumunu belirleyecek. İlk maç 0-0 sona ermişti.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:16
- Trabzonspor’a evi deplasman oldu
Toplam 1
Yorum
Tsclub Gs ve fb nin önüne geçebilirdik şimdi başakşehir veya fenerin ziraat kupasını almasını bekleyecek
- Avantaj iki haftada elden kaçtı!
Toplam 10
Yorum
Düsseldorf'lu Bu senede hazımsızlar ve ayıplar takımı olmaktan ılerı gıdemedıler. Para ve şöhretle insan ve takım olunamıyacagını herkese gösterdıler.
- Beşiktaş yönetiminden flaş açıklama
Toplam 5
Yorum
kartal kendi ağlanacak halinizi bırakıp bize gülmeniz de bizi güldürdü. not: Talisca'nın hareketi her türlü yanlıştır. Cezası neyse kulüp versin.
Süper Lig aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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