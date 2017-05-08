 Süper Lig aşkına – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Süper Lig aşkına

    Süper Lig aşkına

    Yiğido, 32. dakikada David’in kırmızı görmesiyle 10 kişi kalan, ligde kalma savaşı veren rakibi önünde 3 golle coştu. İkili averajda Eskişehirspor’a üstün olan kırmızıbeyazlılar gelecek hafta Adana Demirspor’u yenerse Süper Lig biletini alacak.

    Müthiş bir şampiyonluk yarışına sahne olan TFF 1. Lig'de , düşmeme mücadelesi yapan ve hafta içi zirvenin iddialı takımı Malatyaspor'u 5-0'la bozguna uğratan Bandırmaspor'u 3 golle yıktı. Henüz 2. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle öne geçen Yiğido, 32. dakikada David'in 2. sarıdan gördüğü kırmızı kartla karşılaşmada avantajı eline geçirdi. Kırmızı- beyazlılarda ilk devrenin skorunu Leandrinho'nun sağdan ortasında ceza sahasında gelişine çok güzel bir vuruş yapan Galip belirledi: 2-0.

    ADANA'DA FİNAL GİBİ MAÇ
    Skor avantajını ve rakibinin 10 kişi kalmasını iyi değerlendiren Sivas, 58. dakikada 3. golü de buldu. Soldan Gökhan'ın ceza alanına gönderdiği topu Bandırma savunmasında Fofana ters vuruşla kendi ağlarına gönderdi. Bitime 2 hafta kala büyük bir avantaj yakalayan Yiğido, Adana Demirspor deplasmanında kazanırsa, 1 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e geri dönecek.

    'DEMİRSPOR'U YENİP BÜYÜK HEDEFE ULAŞMAK İSTİYORUZ'
    Sivas Teknik Direktörü Samet Aybaba, zorlu yollardan buralara geldiklerini belirtti. Aybaba, "Sık aralıklı maçlar yaptık. Arada kupa maçı da oynadık. Oyuncularım stres konusunda problem yaşadı. Gece uyuyamayanlar var. Sabah kalkınca 'ne olacak diyenler' var ama ortada da bir hedef var. Demirspor maçını da kazanıp büyük hedefe ulaşmak istiyoruz" dedi.

    ÜÇLÜ AVERAJDA ESKİŞEHİR VE SİVAS SÜPER LİG'DE, MALATYA PLAY-OFF'TA
    'de zirve yangın yerine döndü. Sivas, Y.Malatya ve Eskişehir arasında üçlü averaja kalınması halinde Sivas ve Eskişehir Süper Lig, Y.Malatya ise play-off yolunu tutacak. İkili averajda Sivas, Eskişehir'e üstün. Eskişehir de Y.Malatya'ya önde. Son hafta Sivas-Y.Malatya maçı iki takımın durumunu belirleyecek. İlk maç 0-0 sona ermişti.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:16
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