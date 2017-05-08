 Şanlıurfaspor Bolu’da güldü – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Bolu’da güldü

    Şanlıurfaspor Bolu’da güldü

    Ceylanlar, Banahane ve Abdulaziz’in golleri ile Bolu’dan zaferle döndü.

    'de deplasmanda 'u yenerek kümede kalma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti. 36. dakikada Şanlıurfaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Caner'in ceza sahası içine çıkardığı topla buluşan Banahene'nin şutu ağlarla buluştu. 0-1. 57. dakikada Boluspor'un sol kanattan Santos'la kullandığı duran topta defanstan seken topla buluşan Albdulkadir'in sert şutu az farkla dışarı çıktı. 78. dakikada Şanlıurfaspor'dan Hüseyin Kala'nın sağ kanattan açtığı ortaya yükselen Abdulaziz topu ağlarla buluşturdu. 0-2.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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