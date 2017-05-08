Gol düellosu Göztepe’nin
Göztepe, 52. dakikasına 4-0 girdiği maçta Mersin’den 20 dakikada 4 gol yedi. Umut 78’de, Emre 82’de skoru 6-4 yaptı; Tita’nın 90’daki golü yetmedi, Mersin küme düştü.
'POZİSYONLAR KAĞIDA SIĞMADI'
Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 11 gollü müthiş maç için, "Maçın pozisyonlarını kağıda sığdıramadım. Futbol 90 dakikadır. 90 dakika bitmeden sonuç ne olursa olsun 'kazandık' diye düşünmemek gerekir, bunu görmüş olduk. Bizi zorlu 2 maç bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:18
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Yorum
Tsclub Gs ve fb nin önüne geçebilirdik şimdi başakşehir veya fenerin ziraat kupasını almasını bekleyecek
- Avantaj iki haftada elden kaçtı!
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Yorum
Düsseldorf'lu Bu senede hazımsızlar ve ayıplar takımı olmaktan ılerı gıdemedıler. Para ve şöhretle insan ve takım olunamıyacagını herkese gösterdıler.
- Beşiktaş yönetiminden flaş açıklama
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Yorum
kartal kendi ağlanacak halinizi bırakıp bize gülmeniz de bizi güldürdü. not: Talisca'nın hareketi her türlü yanlıştır. Cezası neyse kulüp versin.
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