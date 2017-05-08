 Gol düellosu Göztepe’nin – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Gol düellosu ’nin

    Gol düellosu Göztepe’nin

    , 52. dakikasına 4-0 girdiği maçta Mersin’den 20 dakikada 4 gol yedi. Umut 78’de, Emre 82’de skoru 6-4 yaptı; Tita’nın 90’daki golü yetmedi, Mersin küme düştü.

    'de adeta yılın maçı Mersin'de sahnelendi. Ligde sonuncu durumdaki 'yla, play-off'u kovalayan Göztepe'nin maçında 11 gol atılırken, ev sahibinin muhteşem geri dönüşü yarım kaldı. İzmir ekibi 52. dakikaya; Umut, Segbefia ve Tayfur'un (2) golleriyle 4-0 üstün girdi. Akdeniz ekibi Abdulkadir'in hat-trick'i ve Tita'nın golüyle 72'de süper bir geri dönüşle skoru 4-4 yapmayı başardı. Ancak Mersin, 78'de Umut ve 82'de Emre'nin gollerine engel olamadı; 90'da Tita tekrar umutlandırsa da müthiş gol düellosu 6-5 Göztepe'nin üstünlüğüyle biterken, Mersin İY, Şanlıurfa ve G.Antep BB'nin galibiyeti üzerine küme düştü.

    'POZİSYONLAR KAĞIDA SIĞMADI'
    Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 11 gollü müthiş maç için, "Maçın pozisyonlarını kağıda sığdıramadım. Futbol 90 dakikadır. 90 dakika bitmeden sonuç ne olursa olsun 'kazandık' diye düşünmemek gerekir, bunu görmüş olduk. Bizi zorlu 2 maç bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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