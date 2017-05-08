 Gaziantep’in inadı inat – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Gaziantep’in inadı inat

    Gaziantep’in inadı inat

    Kümede kalma savaşı veren ev sahibi Ümraniye’yi Kalu ve Gökhan ile yıktı.

    'in 32. haftasında , sahasında 'u 2-1 yendi, kümede kalma mücadelesini sürdürdü. İlk yarı golsüz sona erdi. 53. dakikada Ramazan'ın ceza sahasına ortasında Uche Kalu, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0. 67. dakikada korner atışında topla buluşan Erol'un ortasında Bulut kafayla topu filelere yolladı. 1-1. 77. dakikada Muhammet Reis'in ortasında topa iyi yükselen Gökhan Alsan'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 2-1.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gaziantep’in inadı inat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.