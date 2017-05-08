Erdal Şahbaz: "Süper Lig'e çıkacağız"

Şahbaz, yaptığı yazılı açıklamada, Denizlispor karşısındaki 2-0'lık mağlubiyetin Eskişehirspor taraftarını ve camiayı üzdüğünü kaydetti.

Eskişehirspor'un normal sezonda kalan iki maçı kazanıp hedefi için ilerlemeye devam edeceğini vurgulayan Şahbaz, şunları aktardı:

"Ligin bitmesine iki maç var ve bundan sonra teknik, taktik analiz, matematiksel hesaplar bitmiştir. Artık beyin, yürek ve bilek meselesi başlamıştır. Umudumuzu kaybetmeden Spor Toto Süper Lig'e çıkacağız. Buna gücümüz ve inancımız tamdır. Hepimiz biliyoruz ki başarı, kriz anlarını yöneterek gelir. Hepimiz ve özellikle futbolcularımız, sakince hedefe odaklanarak bu krizi yönetmeliyiz. Türk futboluna adını altın harflerle kazımış, tarihe tanıklık etmiş ve kendisine hayran bırakmış güçlü bir taraftara sahibiz. Anadolu'nun efsane takımı Eskişehirspor'umuzun en güçlü yanı taraftarlarıdır. Birbirimize destek olmalıyız."



''YARINLARA BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ"

Şahbaz, bu süreçte çok söze gerek olmadığını anlatarak, şunları ifade etti:

"Çıkıp oynayacağız, kazanacağız, başaracağız. Eminim ki herkesin bir sözü, bir eleştirisi, bir değerlendirmesi, bir öz eleştirisi vardır ama bugün değil, yarın. Yarınlara birlikte ulaşacağız. Bir olacağız, bu başarı hepimizin olacak. Futbolcusundan malzemecisine, yönetiminden taraftarına bu başarı tüm Eskişehir'in başarısı olacaktır. Spor Toto Süper Lig'e çıkıp amacımıza ulaşalım. İşte o zaman eleştiri ve öz eleştiri için çuvaldızları ve iğneleri hazırlayalım."