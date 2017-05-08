 90+2’de Samsun – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    90+2’de Samsun

    90+2’de Samsun

    Samsun, Giresun’u 90+2’de Gökay’la devirdi; ligde kalma yolunda avantaj elde etti.

    Ateş hattından uzaklaşmak isteyen Samsunspor, hafta içi Eskişehir'deki 6-1'lik bozgunu zaferiyle bir nebze olsun telafi etti. Samsun'un düşmemek, Giresun'un play-off için puana ihtiyacı olduğu kritik maçta, 90+2'de Vedat'ın serbest vuruşunda kaleci Eser'den dönen Fatih'in kafa vuruşunu Gökay ağlarla buluşturdu. Bu maçla birlikte yeni stadına geçecek olan kırmızı-beyazlılar, taraftarının müthiş koreografisiyle birlikte 19 Mayıs Stadı'na galibiyetle veda etti.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:19
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