90+2’de Samsun
Samsun, Giresun’u 90+2’de Gökay’la devirdi; ligde kalma yolunda avantaj elde etti.
- 08 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:19
- Trabzonspor’a evi deplasman oldu
Toplam 1
Yorum
Tsclub Gs ve fb nin önüne geçebilirdik şimdi başakşehir veya fenerin ziraat kupasını almasını bekleyecek
- Avantaj iki haftada elden kaçtı!
Toplam 10
Yorum
Düsseldorf'lu Bu senede hazımsızlar ve ayıplar takımı olmaktan ılerı gıdemedıler. Para ve şöhretle insan ve takım olunamıyacagını herkese gösterdıler.
- Beşiktaş yönetiminden flaş açıklama
Toplam 5
Yorum
kartal kendi ağlanacak halinizi bırakıp bize gülmeniz de bizi güldürdü. not: Talisca'nın hareketi her türlü yanlıştır. Cezası neyse kulüp versin.
90+2’de Samsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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