 Sivas’tan Bandırma’ya gözadağı – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Sivas’tan Bandırma’ya gözadağı

    Sivas’tan Bandırma’ya gözadağı
    6 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan Sivas, bugünkü rakibi Bandırma'ya da şans tanımıyor. Teknik direktör , "Kalan maçlarımızı kazanırsak, hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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