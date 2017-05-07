Sivasspor farklı kazandı
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Sivasspor sahasında Bandırmaspor'u 3-0 yendi.
Maçtan dakikalar
2. dakikada sağ kanattan Rıdvan'ın ceza sahasına ortasında Emre'nin kafa vuruşunda direğe çarpan top ağlarla buluştu. 1-0
5. dakikada sol kanattan Galip'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hakan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
32. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Deniz ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
36. dakikada Leandro Barrios'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına gelişen vuran Galip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
58. dakikada sol kanattan Gökhan Süzen'in ortasında Fofana ters bir vuruşta meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 3-0
70. dakikada sağ kanattan Rıdvan'ın ceza sahasına gönderdiği topa gelişen vuran Leandro Barrios'un şutu defansa çarparak kornere çıktı.
87. dakikada sağ kanattan Emre'nin pasıyla topla buluşan Gekas'ın yerden vuruşu kaleci Okan'da kaldı.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:45
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 4
Yorum
bir dost bu ki$i turk futbolunun virusu 20 senedir... bu neya ..kelime yok bu sahisi tarif etmeye.
- Galatasaray, Tudor'la tepetaklak
Toplam 10
Yorum
öğretici on maçta 13 puan bu düzeyde bir hoca için mükemmel denilebilecek bir puan ortalaması 1.3 ! son dk. gollerini saymazsan maç başına 0.9 !
- Ozan’ın üzerine oynayın
Toplam 15
Yorum
aaaaaaa fener kendi evinde yenemedıgı takımı deplamanda mı gomecek futboldan mı anlamıyor yoksa takım cok mu rakipleri strese sokmuş
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