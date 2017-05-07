 Sivasspor farklı kazandı – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Sivasspor farklı kazandı

    Sivasspor farklı kazandı

    TFF 1. Lig'in 32. haftasında Sivasspor sahasında Bandırmaspor'u 3-0 yendi.

    Maçtan dakikalar
    2. dakikada sağ kanattan Rıdvan'ın ceza sahasına ortasında Emre'nin kafa vuruşunda direğe çarpan top ağlarla buluştu. 1-0
    5. dakikada sol kanattan Galip'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hakan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
    32. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Deniz ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
    36. dakikada Leandro Barrios'un sağ kanattan ceza sahasına ortasına gelişen vuran Galip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
    58. dakikada sol kanattan Gökhan Süzen'in ortasında Fofana ters bir vuruşta meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 3-0
    70. dakikada sağ kanattan Rıdvan'ın ceza sahasına gönderdiği topa gelişen vuran Leandro Barrios'un şutu defansa çarparak kornere çıktı.
    87. dakikada sağ kanattan Emre'nin pasıyla topla buluşan Gekas'ın yerden vuruşu kaleci Okan'da kaldı.

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:45
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