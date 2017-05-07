Mersin İdmanyurdu 2. Lig'e düştü
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye 6-5 yenilen Mersin İdmanyurdu'nun Spor Toto 2. Lig'e düştü.
Ligde 32. haftaya son sırada giren Akdeniz temsilcisi, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen maçı 6-5 kaybeden Mersin İdmanyurdu, 25 puanda kaldı.
Düşme hattındaki rakipleri Şanlıurfaspor ve Büyükşehir Gaziantepspor'un kazanarak 33 puana yükselmesiyle fark 8 puana çıktı ve bitime 2 hafta kala Mersin İdmanyurdu'nun ligden düşmesi kesinleşti.
Ligde son iki haftaya girilirken Bandırmaspor, Büyükşehir Gaziantepspor, Şanlıurfaspor, Manisaspor, Adana Demirspor ve Samsunspor, ligde kalma mücadelesi veriyor.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:25
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
Mersin İdmanyurdu 2. Lig'e düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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