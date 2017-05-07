 Mersin İdmanyurdu 2. Lig'e düştü – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    2. Lig'e düştü

    Mersin İdmanyurdu 2. Lig'e düştü

    TFF 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye 6-5 yenilen 'nun Spor Toto 2. Lig'e düştü.

    Ligde 32. haftaya son sırada giren Akdeniz temsilcisi, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen maçı 6-5 kaybeden , 25 puanda kaldı.

    Düşme hattındaki rakipleri Şanlıurfaspor ve Büyükşehir Gaziantepspor'un kazanarak 33 puana yükselmesiyle fark 8 puana çıktı ve bitime 2 hafta kala Mersin İdmanyurdu'nun ligden düşmesi kesinleşti.

    Ligde son iki haftaya girilirken Bandırmaspor, Büyükşehir Gaziantepspor, Şanlıurfaspor, Manisaspor, Adana Demirspor ve Samsunspor, ligde kalma mücadelesi veriyor.

    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:25
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