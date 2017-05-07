 Göztepe’den zafer sözü – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    ’den zafer sözü

    Göztepe’den zafer sözü
    Üst üste aldığı iki yenilgiyle 8.'liğe gerileyen , gözünü Mersin'e dikti. Teknik direktör , "Kazanmaktan başka şansımız yok. Tüm planlarımız 3 puan üzerine kuruldu" dedi.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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