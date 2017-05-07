Es-Es'e horozlandı
Ege temsilcisi, evinde karşılaştığı kırmızı-siyahlıları 27’de Ziya, 62’de de Kappel’in attığı gollerle yendi. Zirve mücadelesi veren konuk ekip şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
KAPANIŞI KAPPEL YAPTI
62. dakikada Ziya'nın pasında topla buluşan Kappel'in sağ kanattan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0. Bu gol maçın da skorunu belirledi.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:37
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
Toplam 1
Yorum
che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
Toplam 4
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
Toplam 4
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
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