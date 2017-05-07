 Es-Es'e horozlandı – Fotomaç – 07 Mayıs 2017
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    07 Mayıs 2017, Pazar
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    Es-Es'e horozlandı

    Es-Es'e horozlandı

    Ege temsilcisi, evinde karşılaştığı kırmızı-siyahlıları 27’de Ziya, 62’de de Kappel’in attığı gollerle yendi. Zirve mücadelesi veren konuk ekip şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

    'de mücadele eden Denizlispor 32. hafta maçında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0 yendi. Eskişehir bu sonuçla şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. 8. dakikada Erkan'ın sağ kanattan kullandığı etkili serbest vuruşta iyi yükselen Hakan'ın kafa vuruşunu kaleci Asil güçlükle kornere çeldi. 27. dakikada caza sahası solunda topla buluşan Ziya'nın plase vuruşu ağlarla buluştu. 1-0.

    KAPANIŞI KAPPEL YAPTI
    62. dakikada Ziya'nın pasında topla buluşan Kappel'in sağ kanattan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0. Bu gol maçın da skorunu belirledi.
    1. 07 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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