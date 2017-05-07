11 gollü maçı Göztepe kazandı

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe, ligin dibine demir atan Mersin İdmanyurdu'nu konuk etti.

Toplam 11 golün olduğu maçta gülen taraf sahadan 6-5 galip ayrılan Göztepe oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 46'ya yükseltirken haftayı 8. sırada tamamladı. Mersin İdmanyurdu ise 25 puanla son sırada kaldı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 15 ve 78'de Umut Nayir, 36'da Prince Segbefia, 39 ve 42. dakikalarda Tayfur Bingöl ve 82. dakikada Emra aydın atarken, ev sahibi takımın gollerini 53, 67 ve 72'de Abdulkadir Korkut, 64 ve 90. dakikalarda Tita kaydetti.