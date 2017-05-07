11 gollü maçı Göztepe kazandı
Göztepe, deplasmanda Mersin İdmanyurdu'nu 6-5 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe, ligin dibine demir atan Mersin İdmanyurdu'nu konuk etti.
Toplam 11 golün olduğu maçta gülen taraf sahadan 6-5 galip ayrılan Göztepe oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 46'ya yükseltirken haftayı 8. sırada tamamladı. Mersin İdmanyurdu ise 25 puanla son sırada kaldı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 15 ve 78'de Umut Nayir, 36'da Prince Segbefia, 39 ve 42. dakikalarda Tayfur Bingöl ve 82. dakikada Emra aydın atarken, ev sahibi takımın gollerini 53, 67 ve 72'de Abdulkadir Korkut, 64 ve 90. dakikalarda Tita kaydetti.
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:07
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
VezirParmağı Ya bu adam FB'ye anormal yakışıyor ya! Ölse bile ruhu Başkan kalsın. Tabutunu Saraçoğlu'na gömün. Bu adam oldukça FB tam temsil ediliyor.
- Vagner Love, Cenk Tosun'u geçti
Toplam 2
Yorum
Bizim Lig Bizim Lig Aslında Emekli Sandığı Emekli olacaklar Gelip Son Altın Dönemlerini Yaşayıp İkramiyelerinide Alıp KRAL oluyorlar.
- Aziz Yıldırım'dan tokat!
Toplam 19
Yorum
A Bu adamı süresiz başkanlığını iptal edilsin diyeceğim ama iptal etmeyin Fenerbahçe beter olun !
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