TFF 1. Lig kaynıyor
Süper Lig’e ilk iki takımın direkt çıkacağı TFF 1. Lig’de bitime 3 hafta kala zirve karıştı. Lider Malatya’nın iki puan gerisindeki Eskişehir ve Sivas 3’te 3 yaparsa el ele tur atacak. Çünkü son hafta Malatya, Yiğido’ya konuk olacak.
TFF 1. Lig'de lider Malatya'nın üst üste puan kayıpları sonrası takipçileri Eskişehirspor ve Sivasspor bu fırsatı kaçırmadı, bitime 3 hafta kala Süper Lig yarışı yeniden alevlendi. Geçen sezon Süper Lig'den düşen Es-Es ve Yiğido, kalan 3 maçı kayıpsız atlatırsa birlikte mutlu sona imza atacak. Çünkü son hafta lider Malatya, Sivas'ta ter dökecek. Kırmızı-beyazlılar kalan 3 maçın ikisini evinde oynayacak olmanın da avantajına sahip.
50'şer puanlı Giresun ve Bolu ile 48 puanlı Ümraniye'nin de uzak da olsa Süper Lig şansı bulunmasına rağmen bu üç takım daha çok playoff savaşı içinde olacak.
Zirvede ikili averaj ihtimallerinde Sivasspor, Eskişehirspor'a üstün. Eskişehir de lider Yeni Malatya'ya karşı önde. Son hafta oynanacak Sivas-Yeni Malatya mücadelesi iki takımın ikili averaj durumunu belirleyecek. İlk maç 0-0 sona ermişti.
TFF 1. Lig'de Süper Lig yarışı kadar ateş hattında da heyecan kasırgası yaşanıyor. Sonuncu durumdaki Mersin İY'nin mucizelere bıraktığı ligde kalma yarışında, 37 puanla 10. sıradaki Elazığspor'a kadar olan takımlar, bitime 3 hafta kala düşme riskini taşıyorlar.
LİDER MALATYA'DA ALARM!
Bandırmaspor hezimeti sonrası puan avantajını koruyamayıp Eskişehirspor ve Sivasspor'u yarışa ortak eden Y.Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, camiaya birlik çağrısı yaptı. Alınan farklı mağlubiyeti kimsenin beklemediğini aktaran, canı yanan taraftarın tepki vermesini normal karşıladıklarını ancak birkaç münferit ve provokasyon olayını kabul edemeyeceklerini söyleyen Gevrek, "Şampiyonluk için son 3 haftaya yoğunlaşalım" diye camiaya çağrıda bulundu.
'BAŞARISIZ DEĞİLİM'
Göztepe'de Teknik Direktör Yılmaz Vural başarısız olmadığını savundu. Vural, "Geldiğimde takım fizik ve moral olarak kötüydü. Kısa sürede toparlamak kolay olmuyor. Ancak play off umudumuzu halen koruyorsak başarısız diye nitelendiremeyiz" dedi
50'şer puanlı Giresun ve Bolu ile 48 puanlı Ümraniye'nin de uzak da olsa Süper Lig şansı bulunmasına rağmen bu üç takım daha çok playoff savaşı içinde olacak.
Zirvede ikili averaj ihtimallerinde Sivasspor, Eskişehirspor'a üstün. Eskişehir de lider Yeni Malatya'ya karşı önde. Son hafta oynanacak Sivas-Yeni Malatya mücadelesi iki takımın ikili averaj durumunu belirleyecek. İlk maç 0-0 sona ermişti.
TFF 1. Lig'de Süper Lig yarışı kadar ateş hattında da heyecan kasırgası yaşanıyor. Sonuncu durumdaki Mersin İY'nin mucizelere bıraktığı ligde kalma yarışında, 37 puanla 10. sıradaki Elazığspor'a kadar olan takımlar, bitime 3 hafta kala düşme riskini taşıyorlar.
LİDER MALATYA'DA ALARM!
Bandırmaspor hezimeti sonrası puan avantajını koruyamayıp Eskişehirspor ve Sivasspor'u yarışa ortak eden Y.Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, camiaya birlik çağrısı yaptı. Alınan farklı mağlubiyeti kimsenin beklemediğini aktaran, canı yanan taraftarın tepki vermesini normal karşıladıklarını ancak birkaç münferit ve provokasyon olayını kabul edemeyeceklerini söyleyen Gevrek, "Şampiyonluk için son 3 haftaya yoğunlaşalım" diye camiaya çağrıda bulundu.
'BAŞARISIZ DEĞİLİM'
Göztepe'de Teknik Direktör Yılmaz Vural başarısız olmadığını savundu. Vural, "Geldiğimde takım fizik ve moral olarak kötüydü. Kısa sürede toparlamak kolay olmuyor. Ancak play off umudumuzu halen koruyorsak başarısız diye nitelendiremeyiz" dedi
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 30
Yorum
hasan abi gs satiliyomu simdi :D
- Derbi parolası: Hücuuum
Toplam 11
Yorum
iso9001 Benfica, Gs gibi maçlarıda izlemiştir umarım :) bu sefer işiniz bitti
- Başakşehir'in inadı inat!
Toplam 10
Yorum
adamlar yarın resmen çekirdek çitleye çitleye derbiyi izleyecekler.. valla helal olsun ne diyelim
TFF 1. Lig kaynıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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