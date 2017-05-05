Samet Aybaba: "Her maç ayrı bir final"
Sivasspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba her maçı ayrı düşündüklerini belirterek, "Her maç ayrı bir final her maçı farklı düşünüyoruz. Şimdi Pazar günü maçımız var. Kazanacaksınız ki daha önce kazandıklarınız değer kazansın. İnşallah kalan maçları kazanıp hedefimize ulaşacağız" dedi.
Etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Samet Aybaba, "Ağaç oksijenin kalbidir. Orman ve ağaç yaşanabilir ülkenin en önemli değerlerinden biridir. Orman diğer canlılara yurt ve evdir onların barınağıdır. Böyle bir kutsal görevi yerine getirdiğimiz için oyuncularım ve ben çok mutluyum. Adı Sivasspor hatıra ormanı olunca ortaya daha farklı bir mutluluk çıktı. İnşallah hedefimiz olan mesafe daha çok kısalır. İnşallah o zamanda şampiyonluk ormanı yapacağız. Sivasspor'a gönül veren ve Sivas'ta yaşayan herkesi de bu tür etkinliklere katılmaya bekliyorum" dedi.
"Maçları kazanıp hedefimize ulaşacağız"
Ligde 3 maç kaldığını ve her maçın final olduğunu ifade eden Aybaba,"Her maç ayrı bir final her maçı farklı düşünüyoruz. Şimdi Pazar günü maçımız var. Kazanacaksınız ki daha önce kazandıklarını değer kazansın. Hedefe biraz daha yaklaşın. O anlamda oyuncularımızın birlikte hareket etme özelliği çok geliştir. İnşallah kalan maçları kazanıp hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.
Yeni Malatyaspor'un farklı yenildiği Bandırmaspor maçının hatırlatılması üzerine Aybaba,"Biz sadece kendi maçımıza bakıyoruz. Biz kendi maçımızı yorumlayarak gitmeye devam ediyoruz. Çünkü biz bütün maçlarımızı kazanırsak bu gruptan birinci çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:09
- Elde var bir!
Toplam 16
Yorum
İLKER Ben scot ekibini eleştiriyorum 37 yaşındayım daha alt yapıdan semih haricinde gelen oyuncu görmedim.müjdat yetkinere güveniyorlar komik
- Kosif: Beşiktaş'ı çok rahat yeneceğiz
Toplam 25
Yorum
Komik Daha tuttuğun takımın farkında değilken yorumun güzel kardeş ERKARTAL ????ulan taraftarlık kime kaldı.
- Caner Erkin’e 4 yıllık sözleşme
Toplam 4
Yorum
karakartal yönetim hatası falan değildir mantıklı bir harekettir bu adam 1yıl kiralık geldi ve 6 ay top oynayamadı interin indirim yapması gereklidir
Samet Aybaba: "Her maç ayrı bir final" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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