Samet Aybaba: "Her maç ayrı bir final"

Sivasspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba her maçı ayrı düşündüklerini belirterek, "Her maç ayrı bir final her maçı farklı düşünüyoruz. Şimdi Pazar günü maçımız var. Kazanacaksınız ki daha önce kazandıklarınız değer kazansın. İnşallah kalan maçları kazanıp hedefimize ulaşacağız" dedi.

Dünya Astım Günü nedeniyle Bahçeşehir Okulları Kampüsü'ne Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, futbolcular, Halk Sağlığı Müdürlüğü personelleri ve öğrencilerin katımıyla yaklaşık 250 fidan dikilerek 'Sivasspor Hatıra Ormanı' oluşturuldu. Düzenlenen etkinlikte kırmızı-beyazlı ekibin futbolcuları fidanları dikerek can suyu verdi.



Etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Samet Aybaba, "Ağaç oksijenin kalbidir. Orman ve ağaç yaşanabilir ülkenin en önemli değerlerinden biridir. Orman diğer canlılara yurt ve evdir onların barınağıdır. Böyle bir kutsal görevi yerine getirdiğimiz için oyuncularım ve ben çok mutluyum. Adı Sivasspor hatıra ormanı olunca ortaya daha farklı bir mutluluk çıktı. İnşallah hedefimiz olan mesafe daha çok kısalır. İnşallah o zamanda şampiyonluk ormanı yapacağız. Sivasspor'a gönül veren ve Sivas'ta yaşayan herkesi de bu tür etkinliklere katılmaya bekliyorum" dedi.



"Maçları kazanıp hedefimize ulaşacağız"

Ligde 3 maç kaldığını ve her maçın final olduğunu ifade eden Aybaba,"Her maç ayrı bir final her maçı farklı düşünüyoruz. Şimdi Pazar günü maçımız var. Kazanacaksınız ki daha önce kazandıklarını değer kazansın. Hedefe biraz daha yaklaşın. O anlamda oyuncularımızın birlikte hareket etme özelliği çok geliştir. İnşallah kalan maçları kazanıp hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.



Yeni Malatyaspor'un farklı yenildiği Bandırmaspor maçının hatırlatılması üzerine Aybaba,"Biz sadece kendi maçımıza bakıyoruz. Biz kendi maçımızı yorumlayarak gitmeye devam ediyoruz. Çünkü biz bütün maçlarımızı kazanırsak bu gruptan birinci çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.