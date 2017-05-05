 Göztepe, Şanlıurfaspor ve Elazığspor, PFDK'da! – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    , ve , 'da!

    Göztepe, Şanlıurfaspor ve Elazığspor, PFDK'da!

    Türkiye Futbol Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig ekiplerinden , ve 'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

    'den yapılan açıklamada, 1. Lig'de hafta içi oynanan -Sivasspor maçında ev sahibi takımının, taraftarlarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürattan dolayı disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

    'un da sahasında Balıkesirspor'la oynadığı maçta çeşitli sebeplerden dolayı 'ya sevk edildiği aktarıldı.

    Aynı müsabakada Şanlıurfaspor Kulübü'nün yöneticisi Mehmet Giray Küçük, görevlileri Yusuf Onur Özer ile Azmi Küçük'ün disiplin kuruluna sevklerinin gerçekleştiği ifade edildi.

    'un da Büyükşehir Gaziantepspor'la oynadıkları maçta taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle PFDK'ya gönderildiği kaydedildi.

    Manisasporlu futbolcu Nikola Mikic de Altınordu maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ya gönderilen isimler arasında yer aldı.

    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:19
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