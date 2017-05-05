Göztepe, Şanlıurfaspor ve Elazığspor, PFDK'da!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Şanlıurfaspor ve Elazığspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, 1. Lig'de hafta içi oynanan Göztepe-Sivasspor maçında ev sahibi takımının, taraftarlarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürattan dolayı disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.
Şanlıurfaspor'un da sahasında Balıkesirspor'la oynadığı maçta çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.
Aynı müsabakada Şanlıurfaspor Kulübü'nün yöneticisi Mehmet Giray Küçük, görevlileri Yusuf Onur Özer ile Azmi Küçük'ün disiplin kuruluna sevklerinin gerçekleştiği ifade edildi.
Elazığspor'un da Büyükşehir Gaziantepspor'la oynadıkları maçta taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle PFDK'ya gönderildiği kaydedildi.
Manisasporlu futbolcu Nikola Mikic de Altınordu maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ya gönderilen isimler arasında yer aldı.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:19
- Elde var bir!
Toplam 18
Yorum
Murat SEN FENERBAHÇELİ DEĞİLSİN. OLAMAZSIN DA HİÇBİR ZAMAN. İSTİFAYMIŞ !
- Aboubakar ve Cenk Fener'i solladı
Toplam 1
Yorum
Beşiktaşlı Derbiyi kazanmak istiyorsan Cenk ile başlama Şenol Hoca.Siz bu adama hiç mi kuvvet çalışması yaptırmıyosunuz.
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 26
Yorum
rüyaa fener ve bjk halkla daha çok yanyanalar, gs belli bir zümrenin takımı olduğundan taraftarına da dokunmaz, nasılsa takım liselilerin takımı
Göztepe, Şanlıurfaspor ve Elazığspor, PFDK'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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