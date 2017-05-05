Göztepe, Şanlıurfaspor ve Elazığspor, PFDK'da!

TFF'den yapılan açıklamada, 1. Lig'de hafta içi oynanan Göztepe-Sivasspor maçında ev sahibi takımının, taraftarlarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürattan dolayı disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

Şanlıurfaspor'un da sahasında Balıkesirspor'la oynadığı maçta çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

Aynı müsabakada Şanlıurfaspor Kulübü'nün yöneticisi Mehmet Giray Küçük, görevlileri Yusuf Onur Özer ile Azmi Küçük'ün disiplin kuruluna sevklerinin gerçekleştiği ifade edildi.

Elazığspor'un da Büyükşehir Gaziantepspor'la oynadıkları maçta taraftarının neden olduğu kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle PFDK'ya gönderildiği kaydedildi.

Manisasporlu futbolcu Nikola Mikic de Altınordu maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ya gönderilen isimler arasında yer aldı.