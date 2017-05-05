Denizlispor'un yeni başkanı Mustafa Üstek oldu
Denizlispor'un olağanüstü genel kurulunda kulübün 42. başkanı Mustafa Üstek oldu.
Denizli Atatürk Stadı'nda tek liste ile yapılan kongreye 319 üye katılırken, yeşil-siyahlı kulübün yeni başkanı olan Mustafa Üstek, "Bulunduğumuz konum camiamızı üzmektedir. Büyük ve kararlı bir yürüyüşün ilk adımlarını atıyoruz. Artık olumsuzluklarla anılmak istemiyoruz. Ekibimle birlikte tüm camiamızı kucaklayacağız. Tüm koşulları bilerek, bu bayrağı daha yükseklere taşımaya gönüllü olduk. Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci, Valimiz Ahmet Altıparmak ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Önümüzdeki sorunları aşacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak ve bunu başarabilmek için çalışacağız" dedi.
Mustafa Üstek başkanlığındaki Denizlispor yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: "Mehmet Uz, Fikret Akyol, Necip İrdem, Ali Fırat, Ahmet Selvi, Hasan Karaayvaz, Nihat Hünkar, Mehmet Kaya, Ferhat Yıldırım, Veli Çıtışlı, Hasan Önder, Mahmut Akursu, Mehmet Kavak, Hikmet Olgun ve Taner Atilla.
Divan başkanlığını Mahmut Tekin'in yaptığı kongrede 24 kişi olan yönetim kurulu üyesi sayısı 16'ya düşürüldü. Başkanlık görevini bırakan Süleyman Urkay ise, "Göreve geldiğimizde 29 milyon TL olan borcumuz 24 milyon TL'ye düştü. 1. Lig'e düştüğümüzden beri sportif anlamda en iyi dönemimizi yaşadık. Bu kulübün daha yukarılara çıkarılacağına inanıyorum" diye konuştu. Genel kurula Denizlispor'un eski kaptanlarından
Bahtiyar Yorulmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, eski başkanlar ve yöneticiler de katıldı.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:06
- Şikayet hattı: 444
Toplam 71
Yorum
Turgay Ya ferdi akıncı sen neyine güvenip 2.ayakta 5 numarayı tek atyosun :) sen git idda yorumculugu yap :)
- Hakem açıklandı, Beşiktaş ayaklandı
Toplam 32
Yorum
niğdeli sanki hep yeniyormuş gibi konuşuyorsun son 10 yıla bak öyle konuş siftahı kim yaptı sahanızda aynı tarife geçerli korkunun ecele faydası yok
- Elde var bir!
Toplam 19
Yorum
Kaan67 Adamin youtube bile olumlu bir maçı veya olumlu bir hareketi yok aziz yine çöpleri dolduruyor takıma dagit bakalım kulüp parasini
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