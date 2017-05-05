Boluspor tam yol
Adana Demirspor karşısında Pote’nin golüyle geriye düşen Boluspor son bölümde baskısını artırarak, Santos ve Akabueze ile sonuca giderken puanını 50’ye çıkardı
BOLU AVANTAJ YAKALADI
Bu skorun ardından Boluspor puanını 50 yaptı ve 5. sıraya yükselerek play-off yolunda önemli bir adım attı. Kümede kalma yarışı veren Adana Demirspor ise 34 puanla 12. basamakta kaldı. TFF 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor evinde Şanlıurfaspor'u konuk edecekken, Adana Demirspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
ALTINORDU'DAN TARZAN'A ŞOK
Manisaspor deplasmanından Okan ve Ali Mert'in golleriyle 3 puan çıkartan kırmızı-lacivetliler, play-off için umutlandı
Altınordu, Manisa'yı deplasmanda yıkarak play-off umutlarını sürdürdü: 2-0. Emre Malok'un yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını Okan Derici'nin golüyle 1-0 önde kapayan kırmızı-lacivertliler, Ali Mert'in 90+2'deki golüyle galibiyetini perçinledi. 46 puanla 7. sıraya yükselen İzmir ekibi, play-off umutlarını yeşertirken, 33 puanda kalan Manisa ise kümede kalma mücadelesini sürdürüyor.
MALATYASPOR'A ŞOK KARŞILAMA
Farklı Bandırmaspor yenilgisi Yeni Malatyaspor'u karıştırdı. Havalimanında kulüp şoförü Zafer Çubuk ile bir grup taraftar tekme tokat birbirine girdi. Teknik Direktör İrfan Buz'a 'Söylesene İrfan Hoca bu takım niye oynamıyor' yönünde tezahüratla tempo tutan taraftarlar, futbolcuların üzerine yürüdüler.
TESİSLERE BASKIN
Hırsını alamayan taraftarlar kulüp tesislerine yürüdü. Taraftarın tesislere girmesine polis son anda engel oldu. Yönetim ise olaylarla ilgili açıklama yapmadı.
ŞANLIURFA YOLLARI AYIRDI
Şanlıurfaspor'da, Balıkesirspor'a 3-2 kaybedilen maçın ardından Teknik Direktör Ogün Temizkanoğlu ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Temizkanoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkılardan dolayı teşekkür ederiz" denildi.
YILMAZ VURAL: UMUDUMUZ SÜRÜYOR
TFF 1. Lig'de Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, "Sonuç olarak futbolda maalesef kazanan haklıdır. Bu yüzden kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi. Yılmaz Vural ligin son maçına kadar savaşacaklarını ifade ederek, "Süper Lig'e çıkma umudumuz sürüyor" diye konuştu.
ÖZKÖYLÜ UMUT DAĞITTI
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Ligde kalan 3 maçta 6 puan aldığımızda ligde kalmayı garantileriz diye düşünüyorum." dedi. Özköylü şöyle konuştu: "İki zor bir kolay maçımız olacak. Takıma güveniyorum 6 puan kazanacağız."
ELAZIĞ TARAFTARINA TEŞEKKÜR
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un kulüp başkanı Osman Toprak, Elazığspor taraftarına fair play ruhuna uygun hareketlerinden dolayı teşekkür etti. Toprak, "Sağanak başlayınca taraftarımızı kapalı tribüne davet eden Gakgoşların jesti çok güzeldi" dedi.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:41
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
eheuheueheuh Derbi Fenerime Hayırlı olsun.. Eheueheuheu
- Tahkim ceza indirdi
Toplam 8
Yorum
vedaku TFF ve kurulları sürekli Başakşehir ve BJK lehine kararlar veriyor. Ne demek bu saldırı değilde kavga, yazıklar olsun.
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
Toplam 11
Yorum
palabıyık in çakır aut Gençlerbirliği-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs) (ÇÜNEYT ÇAKIR). cüneyt BJKyi kazandırmayınca bu maça layık görülmüş. oysa geçen yıl
Boluspor tam yol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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