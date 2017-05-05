 Boluspor tam yol – Fotomaç – 05 Mayıs 2017
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    05 Mayıs 2017, Cuma
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    Boluspor tam yol

    Boluspor tam yol

    Adana Demirspor karşısında Pote’nin golüyle geriye düşen Boluspor son bölümde baskısını artırarak, Santos ve Akabueze ile sonuca giderken puanını 50’ye çıkardı

    TFF 1. Lig'in 31. haftasında playoff kovalayan Boluspor sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yendi. İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı maçta Adana demirspor, 64. dakikada Pote'nin golüyle öne geçti. Boluspor'a galibiyeti getiren goller, 79. dakikada Andre Santos ve 87. dakikada Chukwuma Akabueze'den geldi.

    BOLU AVANTAJ YAKALADI

    Bu skorun ardından Boluspor puanını 50 yaptı ve 5. sıraya yükselerek play-off yolunda önemli bir adım attı. Kümede kalma yarışı veren Adana Demirspor ise 34 puanla 12. basamakta kaldı. 'in 32. haftasında Boluspor evinde Şanlıurfaspor'u konuk edecekken, Adana Demirspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

    ALTINORDU'DAN TARZAN'A ŞOK

    Manisaspor deplasmanından Okan ve Ali Mert'in golleriyle 3 puan çıkartan kırmızı-lacivetliler, play-off için umutlandı
    Altınordu, Manisa'yı deplasmanda yıkarak play-off umutlarını sürdürdü: 2-0. Emre Malok'un yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını Okan Derici'nin golüyle 1-0 önde kapayan kırmızı-lacivertliler, Ali Mert'in 90+2'deki golüyle galibiyetini perçinledi. 46 puanla 7. sıraya yükselen İzmir ekibi, play-off umutlarını yeşertirken, 33 puanda kalan Manisa ise kümede kalma mücadelesini sürdürüyor.

    MALATYASPOR'A ŞOK KARŞILAMA

    Farklı Bandırmaspor yenilgisi Yeni Malatyaspor'u karıştırdı. Havalimanında kulüp şoförü Zafer Çubuk ile bir grup taraftar tekme tokat birbirine girdi. Teknik Direktör İrfan Buz'a 'Söylesene İrfan Hoca bu takım niye oynamıyor' yönünde tezahüratla tempo tutan taraftarlar, futbolcuların üzerine yürüdüler.

    TESİSLERE BASKIN
    Hırsını alamayan taraftarlar kulüp tesislerine yürüdü. Taraftarın tesislere girmesine polis son anda engel oldu. Yönetim ise olaylarla ilgili açıklama yapmadı.

    ŞANLIURFA YOLLARI AYIRDI

    Şanlıurfaspor'da, Balıkesirspor'a 3-2 kaybedilen maçın ardından Teknik Direktör Ogün Temizkanoğlu ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Temizkanoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkılardan dolayı teşekkür ederiz" denildi.

    YILMAZ VURAL: UMUDUMUZ SÜRÜYOR

    TFF 1. Lig'de Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, "Sonuç olarak futbolda maalesef kazanan haklıdır. Bu yüzden kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi. Yılmaz Vural ligin son maçına kadar savaşacaklarını ifade ederek, "Süper Lig'e çıkma umudumuz sürüyor" diye konuştu.

    ÖZKÖYLÜ UMUT DAĞITTI

    TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Ligde kalan 3 maçta 6 puan aldığımızda ligde kalmayı garantileriz diye düşünüyorum." dedi. Özköylü şöyle konuştu: "İki zor bir kolay maçımız olacak. Takıma güveniyorum 6 puan kazanacağız."


    ELAZIĞ TARAFTARINA TEŞEKKÜR

    TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un kulüp başkanı Osman Toprak, Elazığspor taraftarına fair play ruhuna uygun hareketlerinden dolayı teşekkür etti. Toprak, "Sağanak başlayınca taraftarımızı kapalı tribüne davet eden Gakgoşların jesti çok güzeldi" dedi.

    1. 05 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:41
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