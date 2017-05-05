Adil Gevrek: 3 maçımızı alıp, şampiyon olacağız!

Gevrek, kentteki bir otelde kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz ile düzenlediği toplantıda, Yeni Malatyaspor'un ortak değerleri olduğunu, buna sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Son haftaların kendileri açısından kötü geçtiğini, son olarak da Bandırmaspor maçında sezonun en kötü futbolunu oynadıklarını belirten Gevrek, şöyle konuştu:

"Gerçekten çok kötüydük. 5-0 mağlup olduk ama futbolun içerisinde bu tür şeyler var. Sonuçta takımımız lider, 5 puan öndeydik, şu anda 2 puan öndeyiz. Yenilgiyle avantajımızı kaybettik ama bir şey kaybetmiş değiliz. Ligde kalan 3 maçımız var. Maalesef üzülerek söylüyorum belki de Malatya'da ilktir, lider bir takım mağlup olmuş olabilir, taraftarlarımızı üzmüş olabiliriz ama bir taraftar grubunun havaalanından takımı tesislere kadar takip ederek, tacizde bulunması, küfretmesi kabul edilemez."

Adil Gevrek, olayı 100 kişilik bir grubun yaptığını bunu Malatya taraftarına mal etmediklerini aktararak, "57 puanı bu takım, bu futbolcular aldı. Bir maçtan dolayı bu yapılacak şey mi? Yabancı futbolcu hayatından ilk defa böyle bir şey görüyor. Hepsinin psikolojisi bozulmuş. Zaten mağlup olmuş, hepsinin moralleri bozuk. İnanın biz mağlubiyeti unuttuk. Yaşanan olaylar asla ve asla doğru bir şey değil. Bunlar taraftar olamaz. Bu olay bizi derinden üzdü. Tabii ki taraftarlarımız üzgün olabilir, protesto da edebilir ama kalkıp futbolculara fiziki müdahalede bulunmaya çalışmak, küfretmek bu kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.



"HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL"

Bandırmaspor mağlubiyetini unuttuklarını, önlerinde 3 maç bulunduğunu hatırlatan Gevrek, şunları kaydetti:

"Hiçbir şey bitmiş değil. İnşallah bu 3 maçımızı alıp, şampiyon olacağız. Allah'ın izniyle bu takım Süper Lig'e çıkacak. Bütün taraftarlarımızın desteğiyle bu olacak. Yaşanan olay bizi çok üzdü. Bunu da bir kenara bırakacağız. Önümüzde Adana Demirspor maçı var. İnşallah Adana'da da galip geleceğiz."