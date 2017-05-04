Lidere 5’lik şok
Malatya, ateş hattındaki Bandırma’dan fark yedi. Eskişehir ve Sivas’ın kazanmasıyla fark ikiye indi, zirve karıştı. Bordo-beyazlılar ise ligde kalma yolunda umut tazeledi.
TFF 1. Lig'de lider E.Y.Malatyaspor, Bandırma deplasmanında beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Düşmeme mücadelesi veren rakibi karşısında 41. dakikada 3-0 yenik duruma düşen sarı-siyahlılar, karşılaşmadan 5-0'lık bozgunla ayrılıp Süper Lig yarışında fırsat tepti. Bordo-beyazlılar, Atabey, Ömer, Marino, Gökhan Karadeniz ve Doğan'la 4-1'lik Adana Demirspor zaferinden sonra lider Malatya'yı da 5'lerken, son 4 maçında 3. galibiyetini alarak bitime 3 hafta kala ligde kalma yolunda umutlandı. Hafta sonu Malatyaspor, Adana Demirspor; Bandırmaspor ise Sivas deplasmanında ter dökecek.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Accam sürprizi
Toplam 3
Yorum
mehmet Bu da kim ? Dandik 6 transfer yapacağına 2 tane adam gibi yap.1-Yaya Toure (bons.elinde) 2- Wolfried Bony. Takım uçar.2-3 de genç yedek
- Fenerbahçe Kulübü 110 yaşında
Toplam 2
Yorum
Fenerbahçeli İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE SONSUZA KADAR FENERBAHÇE İYİKİ DOĞDUN FENERBAHÇE'M ??????
- Ajax, Lyon'u perişan etti!
Toplam 4
Yorum
HAKAN ASLANTAS ajax dan 4 tane yiyen lyon besiktasi eliyor... türk ligin kalitesi iste...
Lidere 5’lik şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.