 Lidere 5’lik şok – Fotomaç – 04 Mayıs 2017
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    04 Mayıs 2017, Perşembe
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    Lidere 5’lik şok

    Lidere 5’lik şok

    Malatya, ateş hattındaki Bandırma’dan fark yedi. Eskişehir ve Sivas’ın kazanmasıyla fark ikiye indi, zirve karıştı. Bordo-beyazlılar ise ligde kalma yolunda umut tazeledi.

    'de lider E.Y.Malatyaspor, Bandırma deplasmanında beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Düşmeme mücadelesi veren rakibi karşısında 41. dakikada 3-0 yenik duruma düşen sarı-siyahlılar, karşılaşmadan 5-0'lık bozgunla ayrılıp Süper Lig yarışında fırsat tepti. Bordo-beyazlılar, Atabey, Ömer, Marino, Gökhan Karadeniz ve Doğan'la 4-1'lik Adana Demirspor zaferinden sonra lider Malatya'yı da 5'lerken, son 4 maçında 3. galibiyetini alarak bitime 3 hafta kala ligde kalma yolunda umutlandı. Hafta sonu Malatyaspor, Adana Demirspor; Bandırmaspor ise Sivas deplasmanında ter dökecek.
    1. 04 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:54
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