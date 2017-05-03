Yılmaz Vural: Maalesef kazanan haklıdır

Vural, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, oyuncuların maçın başından sonuna kadar galibiyet için tüm eforu sahaya yansıttığını söyledi. Maça iyi başlamalarına rağmen 13. dakikada şanssız bir kırmızı kart gördüklerini kaydeden Yılmaz Vural, kararın ağır olduğunu, 10 kişi kalmalarına rağmen rakibe üstünlük kurmayı başardıklarını belirtti.

Vural, kendi sahalarından çıkarken top kaptırmamaları gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Maalesef çözemediğimiz bir sorun hücuma çıkarken yaptığımız top kayıpları. Kazandığımız toplarla kenardan geldik, onlarca top getirdik ama bir tanesini oyuncularımızla buluşturamadık. Bu maçın bana sorarsanız kritik noktası bu. Takımın mücadelesi, taktik disiplini, oynama isteği üst seviyedeyken maalesef şu iki sorunu çözemediğimiz için maç kaybediyoruz. Sonuç olarak futbolda maalesef kazanan haklıdır. Bu yüzden kaybettiğimiz için üzgünüz. Amacımızdan sapmış değiliz, futbolcularım da söz verdi. Geriye 3 maç kaldı bu maçlardan 9 puan almak istiyoruz."



SİVASSPOR CEPHESİ

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise tahmin ettikleri gibi zor bir maçın geride kaldığını söyledi. Mutlaka kazanmaları gerektiğini bildiklerini aktaran Aybaba, şunları kaydetti:

"Planlarımızı buna göre yapıyoruz, hava çok sıcak. Yalnız planlamayı doğru yapamayanlar var. Saat 16.00'da İzmir'de maç oynatıyorsunuz, saat 18.30'da Elazığ'da oynatıyorsunuz. Haftanın en önemli maçını insanların evine gittiğinde seyredebileceği, reytingi yüksek bir maçı 16.00'da oynatıyorsunuz, tebrik ediyoruz arkadaşları. Söylemlerimiz 25-30 yıldır devam ediyor ama hiçbir değişiklik yok."

Aybaba, futbolcularını kutlayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakip 10 kişi kaldıktan sora biraz sallandık. Şöyle bir duygu vardır oyuncularda, '10 kişi kalan takımı nasıl olsa yeneriz, bu iş biter' diye düşünürler. Ondan sonra çok iyi pozisyonlar yakaladık. 4-5 net pozisyonumuz var, Göztepe'nin de 1-2 pozisyonu var. Futbol bu, biz içindeki her şeyin doğru olmasını, düzgün olmasını istiyoruz. Bugün bana da keyif veren bir mücadele oldu. Çok müthiş bir mücadele vardı sahada, oyuncularımı da Göztepeli oyuncuları da kutluyorum, Yılmaz hocama da başarılar diliyorum."

Son 3 haftaya girilen TFF 1. Lig'de heyecanın üst seviyede olduğunu hatırlatılması üzerine Aybaba, "Bundan güzel şey olur mu. Herkes çekişsin birbiriyle, keyif alsın, keyif versin, heyecan olsun. Futbolun gerekleri bunlar. Biz de bunu sahada uygulayalım ama birbirimizi sevelim, karşı kulübeyi de sevelim, hakemi de sevelim. Çirkin işlerden uzak kalalım." ifadelerini kullandı.