Yeni Malatyaspor farklı yenildi
TFF 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor'a deplasmanda 5-0 yenildi ve şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.
TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor'a hiç beklemediği bir skorla 5-0 yenildi. Şampiyonluk hesapları yapan Yeni Malatyaspor bu sonuçla bitime 4 hafta kala 57 puanla zirvedeki yerini korurken, ikinci ve üçüncü sırada 55'er puanlı Eskişehirspor ve Sivasspor yer aldı. Kümede kalma mücadelesi veren Bandırmaspor ise puanını 31'e çıkarttı ve 15. sıraya yükselerek rahat bir nefes aldı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri ise 9'da Atabey Çiçek, 28'de Ömer Kandemir, 41'de Marino, 78'de Gökhan Karadeniz ve 88'de Doğan Karakuş attı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:13
- Barmen Sneijder
Toplam 3
Yorum
Mustantikl İşte G.saray Yön. en büyük başarısı bu, takımı hiçbir faydası olmayan adamı İŞ SAHİBİ yapıyorlar, yazık bu adama 2 senedir verilen 10 mily
- 'Her sene ver elini Avrupa'
Toplam 12
Yorum
mustantik Türk futbolunda kafa yanlış, 100 milyon harcanarak takım kurulacağını zannediyorlar. Önemli olan alt yapıdan oyuuncu yetiştirmek olmalı.
- Trabzonspor'da Avrupa hesapları
Toplam 2
Yorum
ofli sana dicem Sen trabzonsporlu değilsin ztn bunu anlamış olduk gençlerbirliğine puan verdiysek nolucak galatasarayı yendik mantıklı konuş
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