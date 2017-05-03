 Yeni Malatyaspor farklı yenildi – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Yeni Malatyaspor farklı yenildi

    Yeni Malatyaspor farklı yenildi

    TFF 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor'a deplasmanda 5-0 yenildi ve şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

    TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Bandırmaspor'a hiç beklemediği bir skorla 5-0 yenildi. Şampiyonluk hesapları yapan Yeni Malatyaspor bu sonuçla bitime 4 hafta kala 57 puanla zirvedeki yerini korurken, ikinci ve üçüncü sırada 55'er puanlı Eskişehirspor ve Sivasspor yer aldı. Kümede kalma mücadelesi veren Bandırmaspor ise puanını 31'e çıkarttı ve 15. sıraya yükselerek rahat bir nefes aldı.

    Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri ise 9'da Atabey Çiçek, 28'de Ömer Kandemir, 41'de Marino, 78'de Gökhan Karadeniz ve 88'de Doğan Karakuş attı.

    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:13
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