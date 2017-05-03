Ümraniye fırsat tepti

Ümraniye 17’de kırmızı kart, penaltıyla öne geçti 1-1 Ziya eşitledi; 2’nci sırayı yakalama şansını tepti.

TFF 1. Lig'e bu sezon yükselen ve ortaya koyduğu performansla flaş takımı olmayı başaran Ümraniye, Denizli önünde büyük bir fırsatı değerlendiremedi. 17'de kaleci Zeki'nin kırmızı gördüğü pozisyonda İbrahim'in penaltısıyla öne geçen kırmızı-beyazlılar, 63'te Ziya'nın golüne engel olamadı. Oğuz'la bir topu da direkten dönen İstanbul ekibi, yenilmezlik serisini 11'e yükseltirken, Süper Lig potasında 2. sıraya yaklaşma şansını kullanamadı, play-off iddiasını sürdürdü.



'BÖYLE REAKSİYON BÜYÜK BAŞARI'

Cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Denizli teknik direktörü Kenan Atik, 10 kişi kalmalarına rağmen 1 puan alan futbolcularını kutladı. Atik, "80 dakika 10 kişi oynayıp gol atıp beraberliği kurtarmak kolay değil. Hâlâ kimsenin 'Play-Off'tayız' ya da 'düştük' diyemediği bu ortamda bu reaksiyonu göstermek başarıdır" dedi.