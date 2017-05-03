Ümraniye fırsat tepti
Ümraniye 17’de kırmızı kart, penaltıyla öne geçti 1-1 Ziya eşitledi; 2’nci sırayı yakalama şansını tepti.
TFF 1. Lig'e bu sezon yükselen ve ortaya koyduğu performansla flaş takımı olmayı başaran Ümraniye, Denizli önünde büyük bir fırsatı değerlendiremedi. 17'de kaleci Zeki'nin kırmızı gördüğü pozisyonda İbrahim'in penaltısıyla öne geçen kırmızı-beyazlılar, 63'te Ziya'nın golüne engel olamadı. Oğuz'la bir topu da direkten dönen İstanbul ekibi, yenilmezlik serisini 11'e yükseltirken, Süper Lig potasında 2. sıraya yaklaşma şansını kullanamadı, play-off iddiasını sürdürdü.
'BÖYLE REAKSİYON BÜYÜK BAŞARI'
Cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Denizli teknik direktörü Kenan Atik, 10 kişi kalmalarına rağmen 1 puan alan futbolcularını kutladı. Atik, "80 dakika 10 kişi oynayıp gol atıp beraberliği kurtarmak kolay değil. Hâlâ kimsenin 'Play-Off'tayız' ya da 'düştük' diyemediği bu ortamda bu reaksiyonu göstermek başarıdır" dedi.
'BÖYLE REAKSİYON BÜYÜK BAŞARI'
Cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Denizli teknik direktörü Kenan Atik, 10 kişi kalmalarına rağmen 1 puan alan futbolcularını kutladı. Atik, "80 dakika 10 kişi oynayıp gol atıp beraberliği kurtarmak kolay değil. Hâlâ kimsenin 'Play-Off'tayız' ya da 'düştük' diyemediği bu ortamda bu reaksiyonu göstermek başarıdır" dedi.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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