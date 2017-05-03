Sivasspor, Göztepe'yi tek golle geçti

Bornova Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında 1-0 üstünlük kuran Sivasspor, Göztepe'yi bu skorla mağlup etti. Bu sonuçla puanını 55'e çıkaran Sivasspor, Eskişehirspor'la puan eşitliğini korudu. Averajla Eskişehirspor'un gerisinde bulunan Sivasspor, bu eşitliğin devam etmesi halinde sezon içindeki maçlarda üstünlüğü bulunduğu sıralamada Eskişehirspor'u geçecek.



İlk 2 takımın Süper Lig'e yükseleceği TFF 1. Lig'de 27. haftada 3. sıradaki Eskişehirspor'la 8 puan fark yakalayan Evkur Yeni Malatyaspor, bu avantajını kaybetti. 31. haftayı mağlubiyetle kapatan ve 57 puanda kalan Malatya temsilcisinin takipçileri Eskişehirspor ve Sivasspor'la puan farkı 2'ye indi.



Geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a yenilerek play-off barajı dışında kalan Göztepe ise Sivasspor'a da mağlup oldu. Göztepe, bir maçı eksik Boluspor'un 1 puan gerisinde 7. durumda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip yarın Manisaspor'la karşılaşacak Altınordu'nun rakibini mağlup etmesi halinde averajla 8. sıraya gerileyecek.



DEPLASMANDA 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Dış sahadaki son galibiyetini 21. haftada Denizlispor karşısında 3-2'lik sonuçla alan Sivasspor, daha sonra çıktığı 4 deplasman maçında galibiyet alamamış ve bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.



Altınordu ile golsüz berabere kalan, Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup olan Sivasspor, Elazığspor'la 1-1, Eskişehirspor'la 2-2 berabere kaldıktan sonra İzmir'de Göztepe karşısında kritik bir galibiyete imza attı.



TEK GOL RIDVAN ŞİMŞEK'TEN

Profesyonel kariyerinde daha önce TFF 1. Lig'de Karşıyaka ve Süper Lig'de Antalyaspor'la birer golü bulunan 26 yaşındaki Rıdvan Şimşek, Göztepe karşısında takımının ilk golünü kaydetti.



İLK YARIDA 2 KIRMIZI KART

Karşılaşmanın henüz 13. dakikasında Göztepe'de Gençer Cansev, Ergin Keleş'e yaptığı faulün ardından son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kart görerek, takımını eksik bıraktı.



Sivasspor'da ilk sarı kartını 44. dakikada gören Ziya Erdal, 45+2. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Göztepe'de Adis Jahovic, Sivasspor'da ise John Boye gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.



PROTOKOL TRİBÜNDE TARTIŞMA

İlk yarının 44. dakikasında Jahovic'e yapılan faulün ardından karara tepki gösteren Göztepeli taraftarlarla Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da bulunduğu protokol tribünündeki bazı kişiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Bu tartışmanın ardından protokol tribününde de kısa süreli gerginlik oldu.



Maçın bitiminin ardından protokol tribünü çıkışındaki kısa süreli arbedeyi de emniyet güçleri engelledi.



Müsabakayı 264'ü Sivassporlu olmak üzere 2 bin 848 taraftar takip etti.