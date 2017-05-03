Sivaslılar, Göztepe maçını dev ekrandan izledi
Sivas Belediyesi'nin kent meydanındaki dev ekrandan yayınladığı Göztepe-Sivasspor maçı yoğun ilgi gördü.
TFF 1'inci lig takımlarından Sivasspor, ligin 31'inci haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. TRT ekranlarında yayınlanan ve deplasmanda oynanan karşılaşma, Sivas Belediyesi tarafından kent meydanındaki dev ekrana yansıtıldı. Çevreden geçen yüzlerce kişi, kaldırımlarda toplanıp karşılaşmayı izledi. Bazı vatandaşlar da araçlarını kent meydanına park ederek, otomobilin içinden karşılaşmayı takip etti. Karşılaşmanın Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitmesiyle birlikte Sivaslılar büyük sevinç yaşadı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:19
- Emenike 8 maç ceza alabilir!
Toplam 4
Yorum
Tr Eğer ırkçılık yaptıysa bir daha Türkiye de top oynayamasın! 8 maç nedir ırkçılık için!
- Trabzonspor'da Avrupa hesapları
Toplam 3
Yorum
tunahan ulan sizin yüzünüzden bu takım birşeyler yapamıyor gider futbolculara teknik adama söverseniz puan tabi alamazlar biraz takımn arksnda durun
- Pamuk eller cebe!
Toplam 13
Yorum
Bence Bence GS Dan haric hicbir Takimda Bence is yapmaz Eger giderse bence Futbol hayati biter kiralanarak 30 yasina gelir bence
Sivaslılar, Göztepe maçını dev ekrandan izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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