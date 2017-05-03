Sivaslılar, Göztepe maçını dev ekrandan izledi

TFF 1'inci lig takımlarından Sivasspor, ligin 31'inci haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. TRT ekranlarında yayınlanan ve deplasmanda oynanan karşılaşma, Sivas Belediyesi tarafından kent meydanındaki dev ekrana yansıtıldı. Çevreden geçen yüzlerce kişi, kaldırımlarda toplanıp karşılaşmayı izledi. Bazı vatandaşlar da araçlarını kent meydanına park ederek, otomobilin içinden karşılaşmayı takip etti. Karşılaşmanın Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitmesiyle birlikte Sivaslılar büyük sevinç yaşadı.



