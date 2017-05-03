Giresun’dan üçlük
TFF 1. Lig'de zirve hesapları yapan ancak üst üste yaşadığı kayıplarla ilk iki yarışında yara alan Giresunspor, Mersin İdman Yurdu karşısında moral buldu.
44'te Nurullah Kaya'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında 61'de Dodo'nun attığı golle 1-0 öne geçen Çotanaklar, mücadeleyi bu skorla kazandı.
- 03 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
www bence süperolmus yillarca beklenen olay bu iste nevar mac oynandi yendik olay bitti dostluk devam etmeli.ama gsli yöneticilerde dost olacak!
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 22
Yorum
GS bırakında bari şu derbide kadınlarımız temiz kalsın düşmanmı yetiştiryolar sporcumu belli değil
- Sen kahin misin?
Toplam 2
Yorum
Fredii Adamlar 7-24 futboll konusuyorlar baska dertleri yok
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