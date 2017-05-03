 Giresun’dan üçlük – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Giresun’dan üçlük

    Giresun’dan üçlük

    'de zirve hesapları yapan ancak üst üste yaşadığı kayıplarla ilk iki yarışında yara alan , karşısında moral buldu.

    44'te Nurullah Kaya'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında 61'de Dodo'nun attığı golle 1-0 öne geçen Çotanaklar, mücadeleyi bu skorla kazandı.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:11
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