 Es Es tam gaz – Fotomaç – 03 Mayıs 2017
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    03 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Es Es tam gaz

    Es Es tam gaz

    ’u Erkan (2), Hakan, Meye (2) ve Bruno’nun golleriyle mağlup eden Kırmızı Şimşekler, iddiasını sürdürdü.

    'de lider Yeni Malatyaspor'un hemen ardından averajla ikinci sırada yer alan Eskişehirspor, 'a adeta gol olup yağdı. Evinde oynadığı maçta 33'te Erkan Zengin'in penaltı golüyle öne geçen kırmızı- siyahlılar, 40'da Hakan Çinemre'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla bitti.

    İKİNCİ YARIDA 5 GOL
    Maçın 66. dakikasında Axel Meye skoru 3-0 yaparken, 66'da bu kez Bruno Mezenga sahneye çıktı ve farkı 4'e çıkardı. 71'de Samsunspor Kone ile şeref sayısını bulurken, Eskişehir 77'de Erkan, 90+1'de Meye ile birer gol daha buldu. Maçı 6-1 kazanan Eskişehir, puanını 55'e yükseltip, Süper Lig yürüyüşünü devam ettirdi.

    DENİZLİ: GÜZEL FUTBOL SEVİNDİRDİ
    Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Samsunspor'u 6-1 mağlup ettikleri maça ilişkin, "Bugün bizim adımıza farklı skor ve oyun çok iyi oldu" dedi. Denizli, skorun yanında iyi futbolu da ihmal etmediklerini belirterek, "Bu sevindirici" diye konuştu.
    1. 03 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:11
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