Urfa’da 4’te 4 iddiası
Altınordu'ya yenilerek ateş hattının sıcaklığını ensesinde hisseden Şanlıurfaspor, kalan 4 haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Yönetici Mehmet Büyükfırat, "Hedefimizi kalan 4 maçta 12 puan olarak belirledik. Hesabımıza göre, 7 puan alsak bile ligde kalabiliriz. Camiamız rahat olsun, biz gelecek sene de bu ligde olacağız" ifadelerini kullandı.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 22:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Takımlarımız tarihteki yerini aldı"
Toplam 6
Yorum
ömer te. Hala neden bahsediyo bu adam.TARAFTAR seni istemiyo.stad bu yüzden boşş.
- Potada derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
GÖR DÜK.. Daha önce kimin ezdiğini!!! Artık Derbi-Merbi yok, o kadar!!..(11-1)
- Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber!
Toplam 8
Yorum
ömer te. Geçmiş olsun kardeşim ..ancak biraz dinlense iii olurdu..bayağda çuvallıyoduu.
Urfa’da 4’te 4 iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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