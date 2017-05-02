 Urfa’da 4’te 4 iddiası – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Urfa’da 4’te 4 iddiası

    Urfa’da 4’te 4 iddiası
    Altınordu'ya yenilerek ateş hattının sıcaklığını ensesinde hisseden , kalan 4 haftayı kayıpsız atlatmak istiyor. Yönetici Mehmet Büyükfırat, "Hedefimizi kalan 4 maçta 12 puan olarak belirledik. Hesabımıza göre, 7 puan alsak bile ligde kalabiliriz. Camiamız rahat olsun, biz gelecek sene de bu ligde olacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:59
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