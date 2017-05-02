 Ümraniyespor yine berabere – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    yine berabere

    Ümraniyespor yine berabere

    TFF 1. Lig'in zirve takipçilerinden , 31. haftada sahasında ağırladığı Denizlispor'la 1-1 berabere kalarak 4 haftadaki 4. beraberliğini aldı.

    TFF 1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde , 15. dakikadan itibaren karşılaşmayı 10 kişi oynayan Denizlispor'la sahasında 1-1 berabere kaldı.

    Maçtan dakikalar
    17. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen İbrahim, düzgün bir vuruş yaparak Ümraniyespor'u öne geçirdi. 1-0
    20. dakikada Ömer Can sağ kanattan ceza sahası içine girip yerden pasını aktardı ancak İbrahim'den önce savunma araya girerek farkın 2'ye çıkmasına engel oldu.
    58. dakikada Barış sol kanattan son çizgiyi inerek ceza sahası içine gönderdi. Ziya topu kontrol edip dönerek vurdu ancak az farkla auta attı.
    63. dakikada Denizlispor orta sahasından atılan uzun topta, Ümraniyespor savunmasının arkasına iyi sarkan Ziya topla birlikte ceza sahası içine girdi ve vuruşunu yaparak eşitliği sağladı. 1-1
    66. dakikada Mehmet Sedef'in soldan yaptığı ortada arka direkte çok iyi yükselen Oğuz kafayı vurdu ancak direkten dönen top oyun alanına geri geldi.
    78. dakikada İbrahim Akdağ'ın güzel ortasında Abdullah kafayı vurdu, kaleci Asil son anda topu kornere gönderdi.

    Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
    Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu x, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Murat Ergin Gözütok xx
    Ümraniyespor: Burak x, Mehmet xx, Oğuz x, Merthan xx, Erol xx, Bulut x (Bahadır dk. 65 x), İbrahim xxx, Ömer Can xx (Abdullah dk. 70 x), Serdar x (Samet dk. 46 x), Otoo xx, Beleck xx
    Yedekler: Metin, Mustafa, Mücahit, Salifu
    Teknik Direktör: Erkaz Sözeri
    Denizlispor: Zeki x, Taha xxx Ömer xxx, Burak xxx, Cenk xx, Kerem Can xx, Ziya xxx, Moritz xx (Cihan dk. 46 xxx), Sankoh xxx (Berkan dk. 84 ?), Barış xxx, Yasin xxx (Asil Kaan dk. 16 xxx)
    Yedekler: İsmail, Şevki, Taşkın, Anıl
    Teknik Direktör: Ali Yalçın
    Goller: İbrahim (dk. 17) (Ümraniyespor), Ziya (dk. 63) (Denizlispor)
    Kırmızı kart: Zeki Ayvaz (dk. 14) (Ümraniyespor)
    Sarı kartlar: Merthan, Bahadır (Ümraniyespor), Moritz, Burak, Asil Kaan (Denizlispor)
    (BM-BH-S)

    02.05.2017 18:12:23 TSI
    NNNN

    Kaynak: IHA
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:36
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