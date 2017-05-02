Ümraniyespor yine berabere
TFF 1. Lig'in zirve takipçilerinden Ümraniyespor, 31. haftada sahasında ağırladığı Denizlispor'la 1-1 berabere kalarak 4 haftadaki 4. beraberliğini aldı.
Maçtan dakikalar
17. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen İbrahim, düzgün bir vuruş yaparak Ümraniyespor'u öne geçirdi. 1-0
20. dakikada Ömer Can sağ kanattan ceza sahası içine girip yerden pasını aktardı ancak İbrahim'den önce savunma araya girerek farkın 2'ye çıkmasına engel oldu.
58. dakikada Barış sol kanattan son çizgiyi inerek ceza sahası içine gönderdi. Ziya topu kontrol edip dönerek vurdu ancak az farkla auta attı.
63. dakikada Denizlispor orta sahasından atılan uzun topta, Ümraniyespor savunmasının arkasına iyi sarkan Ziya topla birlikte ceza sahası içine girdi ve vuruşunu yaparak eşitliği sağladı. 1-1
66. dakikada Mehmet Sedef'in soldan yaptığı ortada arka direkte çok iyi yükselen Oğuz kafayı vurdu ancak direkten dönen top oyun alanına geri geldi.
78. dakikada İbrahim Akdağ'ın güzel ortasında Abdullah kafayı vurdu, kaleci Asil son anda topu kornere gönderdi.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu x, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Murat Ergin Gözütok xx
Ümraniyespor: Burak x, Mehmet xx, Oğuz x, Merthan xx, Erol xx, Bulut x (Bahadır dk. 65 x), İbrahim xxx, Ömer Can xx (Abdullah dk. 70 x), Serdar x (Samet dk. 46 x), Otoo xx, Beleck xx
Yedekler: Metin, Mustafa, Mücahit, Salifu
Teknik Direktör: Erkaz Sözeri
Denizlispor: Zeki x, Taha xxx Ömer xxx, Burak xxx, Cenk xx, Kerem Can xx, Ziya xxx, Moritz xx (Cihan dk. 46 xxx), Sankoh xxx (Berkan dk. 84 ?), Barış xxx, Yasin xxx (Asil Kaan dk. 16 xxx)
Yedekler: İsmail, Şevki, Taşkın, Anıl
Teknik Direktör: Ali Yalçın
Goller: İbrahim (dk. 17) (Ümraniyespor), Ziya (dk. 63) (Denizlispor)
Kırmızı kart: Zeki Ayvaz (dk. 14) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Merthan, Bahadır (Ümraniyespor), Moritz, Burak, Asil Kaan (Denizlispor)
(BM-BH-S)
02.05.2017 18:12:23 TSI
NNNN
Kaynak: IHA
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 18:36
- Revirbahçe
Toplam 3
Yorum
beko sadece kjaer olmasın beşiktaş taraftarıyla tarihi farkla ayrılır bu maçtan.eline böyle bi koz geçmişken 4-5 atmadan bırakmaz arenadan feneri
- Aboubakar’ın yerine Locadia
Toplam 12
Yorum
Smookie 1.91 departlı şutör asist özelliği çok yüksek oyun stili tam bi forvet değilde :D sanki babelin 2017 versiyonu bence çok iş yapar abu dan !!
- 'Golcü dediğin ‘Ba’ gibi olur!'
Toplam 12
Yorum
m.ali onal Oğuzha'ın yerine kesinlikle Tolgay oynamalı. Oğuzhan, eski özelliklerini kaybetmiş.
Ümraniyespor yine berabere haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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