Ümraniyespor yine berabere

TFF 1. Lig'in 31. hafta mücadelesinde Ümraniyespor , 15. dakikadan itibaren karşılaşmayı 10 kişi oynayan Denizlispor'la sahasında 1-1 berabere kaldı.Maçtan dakikalar17. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen İbrahim, düzgün bir vuruş yaparak Ümraniyespor'u öne geçirdi. 1-020. dakikada Ömer Can sağ kanattan ceza sahası içine girip yerden pasını aktardı ancak İbrahim'den önce savunma araya girerek farkın 2'ye çıkmasına engel oldu.58. dakikada Barış sol kanattan son çizgiyi inerek ceza sahası içine gönderdi. Ziya topu kontrol edip dönerek vurdu ancak az farkla auta attı.63. dakikada Denizlispor orta sahasından atılan uzun topta, Ümraniyespor savunmasının arkasına iyi sarkan Ziya topla birlikte ceza sahası içine girdi ve vuruşunu yaparak eşitliği sağladı. 1-166. dakikada Mehmet Sedef'in soldan yaptığı ortada arka direkte çok iyi yükselen Oğuz kafayı vurdu ancak direkten dönen top oyun alanına geri geldi.78. dakikada İbrahim Akdağ'ın güzel ortasında Abdullah kafayı vurdu, kaleci Asil son anda topu kornere gönderdi.Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir StadıHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu x, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Murat Ergin Gözütok xxÜmraniyespor: Burak x, Mehmet xx, Oğuz x, Merthan xx, Erol xx, Bulut x (Bahadır dk. 65 x), İbrahim xxx, Ömer Can xx (Abdullah dk. 70 x), Serdar x (Samet dk. 46 x), Otoo xx, Beleck xxYedekler: Metin, Mustafa, Mücahit, SalifuTeknik Direktör: Erkaz SözeriDenizlispor: Zeki x, Taha xxx Ömer xxx, Burak xxx, Cenk xx, Kerem Can xx, Ziya xxx, Moritz xx (Cihan dk. 46 xxx), Sankoh xxx (Berkan dk. 84 ?), Barış xxx, Yasin xxx (Asil Kaan dk. 16 xxx)Yedekler: İsmail, Şevki, Taşkın, AnılTeknik Direktör: Ali YalçınGoller: İbrahim (dk. 17) (Ümraniyespor), Ziya (dk. 63) (Denizlispor)Kırmızı kart: Zeki Ayvaz (dk. 14) (Ümraniyespor)Sarı kartlar: Merthan, Bahadır (Ümraniyespor), Moritz, Burak, Asil Kaan (Denizlispor)02.05.2017