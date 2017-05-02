''Rakibe keyif verdiler"
TFF 1. Lig'in 31. haftasında Eskişehirspor'a farklı yenilen Samsunspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü maç sonu yaptığı açıklamada, "Muhteşem bir atmosfer vardı. Oyuncularıma, 'Bunun keyfini çıkarın' dedim, ama onlar bunu yanlış anladılar herhalde. Rakibe keyif verdiler" dedi.
Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Çok üzgün olduğumu söyleyeyim. Bizim adımıza kötü bir oyun ve sonuç oldu. Evet kaybedebilirsiniz çünkü karşınızdaki takım gerçekten çok önemli futbolculara sahip. Bugün Süper Lig'e koysanız, çok rahatlıkla oynayabilecek kapasiteye sahip bir takım. Başlarında da gerçekten duayen olmuş çok önemli bir teknik adam var. Böyle bir takım karşısında, böyle bir ambians içerisinde maalesef oyuncularımız bugün istediğimiz hiçbir şeyi yapamadı. Planladığımız hiçbir şeyi yapamadık. Bu konuda sahada gerek rakibin iyi oyunu karşısında, gerek bizim çok çekingen ve korkak oynamamızdan dolayı hiç istemediğimiz bir oyun ve skor ortaya çıktı. Bu anlamda çok üzgünüm. Tabii bizden bu maç çok şey bekleyen insanları da üzdük. Ama şunu bilmeliyiz ki bu takım, ligin ikinci yarısında 13 tane transfer ile birbirini tanımadan, hazırlık kampı yapmadan lige girdi. 11 puanla ilk yarı sadece 6 gol atmış bir takımdan bugünlere geldik. Bu noktaya bizi getiren oyuncular, yine bugünkü oyuncular. Biz bundan sonraki 3 maçımızı da inşallah bu oyuncularımız ile kazanacağız. Onlarla mücadeleyi sonlandıracağız ve inşallah hedefimiz olan ligde kalmayı sağlayacağımızı düşünüyorum. Evet bugün oyuncularımız da çok üzgün, bende üzgünüm, herkesten çok özür diliyoruz ama böyle maçlar olacaktır. Bunun arkasında kalmamak lazım, 4 gün sonra bir maç daha oynayacağız. Yine çok önemli bir takıma karşı kendi sahamızda bir maç oynayacağız. Burayı tamamen unutmamız lazım. Evet bizi biraz hırpaladı, skor ve psikolojik olarak hırpaladı. Ama bir an önce bunun etkisinden çıkıp, pazar günkü maça hazırlanmamız lazım. Ben oyuncu arkadaşlarıma güveniyorum. Çünkü bu takımı o noktalardan buraya o oyuncular getirdi. İnşallah takımı ligde bırakacak olan da oyuncular. Bugün kötü günümüzdeydik. Hiç kimse istediğini yapamadı. Bu konuda teknik direktör olarak bütün sorumluluk bende. Oyuncu arkadaşlarımızla konuşacağız, toparlayacağız ve kalan 3 maçtan bizi ligde bırakacak sonuçları alacağımıza ben inanıyorum. Eskişehirspor'u da tebrik ediyorum, gerçekten bugün bizim de katkımızla, onların da ekstra bir oyunuyla çok ciddi bir galibiyet aldılar. Hem Mustafa hocayı, hem ekibini hem de tüm Eskişehirspor'u kutluyorum. Muhteşem bir atmosfer vardı. Oyuncularıma ben, 'Bunun keyfini çıkarın' dedim, ama onlar bunu yanlış anladılar herhalde. Rakibe keyif verdiler. Bu hoş olmadı, yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.
- 02 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 21:44
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 3
Yorum
gkhgny1907 bir fenerbahçe taraftarı olarak gs bence bizim maçlara bütün branşlarda önde başlasın ve hep onların evinde oynansın.yoksa çok zor be :)))))
- Emenike’ye ‘ırkçılık’ suçlaması
Toplam 18
Yorum
dogan bir futolcunun hareketini tüm takıma mal ediyorsunuz bide atatürkün takımıydı hani diyorsunuz... yazık size yazık
- Filenin Sultanı Fenerbahçe
Toplam 3
Yorum
1907 tebrikler sarı melekler........................................................
''Rakibe keyif verdiler" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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