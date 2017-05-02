 Malatya temkinli – Fotomaç – 02 Mayıs 2017
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    02 Mayıs 2017, Salı
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    Malatya temkinli

    Malatya temkinli

    ’de Eskişehir ve Sivas’ın 5 puan önünde yer alan sar-ıkırmızılılar, Bandırma maçına kilitlendi Teknik direktör , yarınki karşılaşma için “İşimiz kolay değil ama kazanmak zorundayız” dedi.

    lideri Yeni Malatyaspor, Göztepe zaferini bir kenara bıraktı, yarın deplasmanda oynanacak Bandırmaspor maçına kilitlendi. Liderde Göztepe maçını attığı golle kazandıran sarı kart cezalısı Murat Akça'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan golcü Ayite ve sol kanat oyuncusu Ferhat kadroya dahil edilmedi. Teknik Direktör , ligin henüz bitmediğini ve her maça aynı ciddiyetle çıkma geleneklerini bu maçta da devam ettireceklerini kaydetti.

    'LİGDE NE OLACAĞI BELL İ OLMAZ'
    Bitime 4 hafta kala en yakın rakipleri Eskişehir ve Sivas'ın 5 puan önünde lider olduklarını hatırlatan Buz, düşmeme mücadelesi veren ateş hattındaki rakipleri önünde işlerinin hiç de kolay olmadığını vurguladı. Buz, "Can havliyle karşımıza çıkacak bir Bandırma takımı var. İşimiz kolay değil ama biz de bir hedef doğrultusunda maçlarımızı kazanmak zorundayız. İnanıyorum ki 3 puanla döneceğiz. Henüz lig bitmedi. Konuşmak için erken. Kalan 4 haftada neyin ne olacağı belli olmaz. Biz de maçlarımıza bu bilinçle çıkıyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 02 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:55
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